EEUU autoriza vuelos semanales a Cuba con ayuda

En la estadística del departamento de transporte, encontramos la solicitud de permiso aprobada para la empresa Skyway que buscará volar dos veces por semana con carga diplomática y humanitaria a La Habana. A la empresa se le autorizó, además, realizar un vuelo semanal a otros cinco aeropuertos cubanos, con ayuda humanitaria, hasta el 30 de noviembre.

Sobre el origen de estos envíos, la compañía nos respondió:

“SkyWay y nuestro cliente preferimos mantener tan bajo perfil como sea posible y la menor atención mediática posible”.

Por su parte, la empresa “IBC Airways” ha solicitado autorización para volar dos veces semanalmente a La Habana, durante diez semanas, desde el 15 de Julio. En su solicitud, sostiene que llevará correo diplomático a la isla y en cada vuelo 7500 lbs de ayuda humanitaria, enviada por cubanoamericanos del sur de Florida. Agregan que estarían operando en representación de la agencia CubaMax.

Este martes intentamos contactar a la administración de Cubamax en el sur de Florida, pero sus representantes no estuvieron disponibles inmediatamente.

Otras empresas locales de este tipo aseguran no tener información sobre estos vuelos.

Uno de los ejecutivos de “IBC Airways”, dice que ellos por el momento prefieren no ofrecer declaraciones en cámara, pero si quieren aclarar que por el momento no han recibido el permiso de aterrizaje por parte del gobierno cubano. Esa solicitud la sometieron hace aproximadamente un mes y aún La Habana no da respuesta.

En caso de recibir una respuesta positiva, la compañía de carga informará a las agencias del sur de Florida sobre los mecanismos para reunir esta ayuda y que nuestros residentes puedan aportar en el proceso.

Hasta el momento, la decisión está en manos del gobierno cubano, quien aún no ha aprobado los aterrizajes.