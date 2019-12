¿Se acerca el fin de la doble moneda en Cuba?

El régimen cubano toma medidas para eliminar el peso convertible ¿será el fin de la doble moneda?

La idea es ir sustituyendo la moneda convertible (CUC) por el peso cubano a través del cambio o 'la devolución" en las transacciones en ciertas tiendas. El mismo Banco Central de Cuba lo ha descrito como un "experimento" que los cubanos reciben entre el optimismo y el escepticismo.

Es la primera acción de su tipo en 15 años y es experimental por ahora: los consumidores pagarán en CUC y recibirán el cambio o “vuelto”, en pesos cubanos. Por el momento, sólo será aplicado en dos tiendas minoristas de La Habana de la cadena Panamericana: el Centro Comercial Almendares y el comercio ubicado en la 5ta y 42, ambas del municipio Playa.

Según el Banco Central de Cuba la medida responde a solicitudes de la población.

Para explicar cómo funcionaría la medida: si antes el vuelto, por ejemplo, era de 0.50 centavos de pesos convertibles, ahora el cliente recibirá 12 pesos cubanos con 50 centavos, según la tasa oficial.

Las opiniones en Cuba parecen estar divididas. “Todas las medidas económicas que sean positivas para Cuba y para que los cubanos mejoremos, las veo perfecta”, dice Judith Perez, residente de La Habana.

Distinto piensa Regla Jiménez, también de La Habana. “A mi no me gustaría así. Si yo lo doy en moneda nacional, que me lo den en moneda nacional y si lo doy en CUC que me lo de en CUC y no en moneda nacional porque a veces hasta pierdo”, manifestó.

En una nota de prensa, el Banco Central de Cuba explica que se evaluará la extensión del experimento a otros establecimientos y provincias, según su efectividad.

El gobierno de La Habana anunció su estrategia de unificación monetaria en 2013 y en 2014, por primera vez, las tiendas recaudadoras de divisas aceptaron pagos en pesos cubanos. En octubre de este año se habilitaron los primeros comercios estatales exclusivos para la venta de productos en monedas extranjeras.

El nuevo mercado de cuatro caminos es un ejemplo del esfuerzo del régimen para cortar la fuga de dólares y estimular la compra de productos controlados por la cadena de distribución gubernamental. El actual experimento puede verse como una nueva movida en medio de una crisis en el inventario de divisas.

No se ha aclarado la entrada en vigor de esta medida y hay dos preguntas centrales que el Banco Central de Cuba aún no responde: la primera es ¿cuándo comenzará este experimento y durante cuánto tiempo han proyectado su duración?