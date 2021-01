Cuba implementa nuevas medidas restrictivas contra el COVID-19

Desde este 9 de enero entran en vigor nuevas medidas restrictivas en La Habana, dictadas por el Consejo de Defensa de esa provincia. Con excepción de las relacionadas a la transportación interprovincial que se aplicarán desde el 12 de enero.

La transportación pública o privada quedará suspendida entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana, así mismo cesará el transporte interprovincial hasta nuevo aviso.

Regresan los puntos de control para entrada y salida de la capital. Desde hoy se cierran los cines, teatros, centros nocturnos y recreativos; se prohibirá la estancia en lugares públicos desde la siete de la noche aunque la circulación de transeúntes si será autorizada, pero las fiestas particulares quedan prohibidas.

Hasta nuevo aviso, no habrá eventos públicos en la capital, los gimnasios que no estén al aire libre permanecerán cerrados. Por ahora se ha suspendido las visitas familiares a prisiones; hay una reducción del 50% de servicios hospitalarios urgentes y los cuenta propistas no podrán trabajar de forma ambulatoria, sólo en un espacio determinado.

En este tercer ciclo de restricciones continúan operativos los bancos y casas de cambio, las escuelas, centros culturales y oficinas de servicio público. La actividad turística continúa activa así como los aeropuertos con ciertas restricciones.

El gobierno local advirtió una mano implacable para sancionar y cobrar multas que oscilan entre dos mil y tres mil pesos por las infracciones. Se mantiene el curso escolar en todas las enseñanzas, así como los servicios bancarios y de Cadeca, al igual que los servicios de bibliotecas, museos y galerías.