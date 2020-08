Comienzan las multas por incumplir medidas de restricción en Cuba

Quien viole el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana podría ser multado. Pero las multas comenzaron este Lunes en La Habana por una razón que pocos conocen.

El toque de queda además afectará a negocios privados que van a tener que reducir sus horas de trabajo. "Nos va afectar económicamente. De todos modos hay que acatar las medidas que la dirección del país decidió en algún momento tomar", dicen.

Algunos en redes sociales aseguran que los menores de edad, no pueden estar en la calle, no pueden estar jugando enfrente de su casa ni en los parques. No se puede jugar fútbol.

Los conductores que violen el toque de queda tendrán un castigo severo, pues se les retira la matrícula y la circulación.

En medio de las restricciones y la escasez, los cubanos solo pueden comprar alimentos que se venden en peso cubano en tiendas de sus municipios de residencia, pero, ¿que pasaría con las tiendas en divisas?

Luis Carlos Góngora, jefe del Grupo de Comercio, explica que "se mantienen como tiendas provinciales, porque es una red que no tiene cobertura en todos los municipios. Es una red todavía pequeña".

O sea, sin tener en cuenta el lugar de residencia se podrá comprar libremente en ellas. Pero ante las colas y la escasez, los cubanos han acudido a “Cambio y trueque” un grupo de la aplicación Telegram, una especie de chat, donde algunos ofrecen lo que tienen a cambio de lo que les falta.

"Cambié una sopitas que venden en la tienda, de 45 kilos, por una caja de jugo de tomate detergente en polvo por frijoles negros y ahí cualquier cosa generalmente se cambia comida por comida y comida y aseo", dicen sus usuarios.

Y así el pueblo cubano va sobreviviendo a las restricciones, las colas, la escasez y el trueque.