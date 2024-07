Cárcel o exilio: Las dos opciones del régimen cubano tras las protestas del 11J

MIAMI, Florida - Rigoberto Rodríguez recuerda con claridad el día que cambió su vida para siempre. "Yo estaba en la casa, cuando comenzaron las protestas", dice. A pesar de vivir a más de 300 millas de San Antonio de los Baños, el epicentro de las manifestaciones, se enteró de lo que sucedía a través de Facebook.

"Ya después, a la hora del mediodía, vi a un grupo grande que iba pasando frente a mi casa, y me les uní", comenta. Las protestas se habían extendido prácticamente a toda la isla. "¡Ese soy yo!", exclamó Rigoberto al verse en los videos de las manifestaciones. A veces, vuelve a ver esas imágenes, recordando cómo el grito de libertad fue silenciado a golpes.

"Un policía vestido de verde me dio un golpe en la costilla. Yo, tirado en el suelo, tenía como cinco o seis personas arriba de mí", relata. Rigoberto y sus amigos fueron arrestados. Luego vendría un juicio y una sentencia de cuatro años.

"La ley no protege al pueblo, protege a la cúpula castrista", dice con amargura. "¿Quién me iba a decir a mí que no me iban a poner otro proceso más y no me iban a dar 16 años de privación de libertad?" Antes de ser encarcelado, decidió escapar del país.

"Bueno, porque la libertad es lo más preciado que tiene el ser humano", reflexiona Rigoberto. Fueron las dos opciones que impuso el régimen: cárcel o exilio. Él escogió la segunda. Uno de sus amigos en Cuba aún sigue preso.

"Todos los que estamos aquí, tuvimos que dejar algo. Y los que participamos en el 11J tuvimos que sacrificar mucho más. Tuvimos que sacrificar a nuestra familia. Nuestra familia siempre estará marcada, siempre estará vigilada, acosada", cuenta.

Lázaro Yuri Valle, otro opositor cubano en el exilio, afirma: "Ya la gente hizo así y se quitó la venda... ya, me cansé. Lo que pasa es que no ha habido una coordinación correcta, por eso nos han sacado a nosotros, a los que más miedo les tienen ellos."

Hace poco más de un mes, Lázaro fue trasladado esposado desde la cárcel al aeropuerto. Había sido sancionado a cinco años por acciones previas al 11 de julio. Su salud estaba muy deteriorada y el gobierno de Estados Unidos le concedió un parole humanitario. "Como quiera que sea, eso le da un respiro a la dictadura, porque no es lo mismo que yo siga mi activismo en Estados Unidos a que yo esté dentro de Cuba", explica.

Rigoberto coincide: "Ellos a lo que le tienen miedo es a eso, a la multiplicación de esas personas. Entonces, para ellos es más fácil sacar a la gente del país de una manera u otra, que lidiar con ellos".

Solo cuatro meses después del estallido, el propio régimen cubano propició el mayor éxodo masivo en la historia del país, una válvula de escape a la presión popular. No se sabe exactamente cuántos manifestantes abandonaron la isla. Rostros muy visibles en ese entonces reconocieron que se sintieron presionados a marcharse.

Sin embargo, las protestas dejaron su huella, y la llama que el 11 de julio de 2021 provocó el estallido no fue completamente extinguida.