Apoyan en Miami a huelguistas de la UNPACU en Cuba

Cubanos en Miami se solidarizaron con las decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que se encuentran en huelga hoy en el día 14 de no ingerir alimentos.

“En este momento (hay) más de 40 en huelga”, entre ellos José Daniel Ferrer, líder del movimiento político opositor, quien difundió en las redes sociales las imágenes de los llamados “plantados”.

“Ellos han decidido someter su cuerpo como último recurso porque el régimen cubano ha cercado la sede de la UNPACU y no los deja realizar las actividades humanitarias que ellos hacen".

La unión patriotica durante la pandemia ha suministrado alimentos e insumos a familias necesitadas en Santiago de Cuba.Ahora hacen un llamado al mundo con esta huelga de hambre mientras la salud se debilita cada día que pasa.

“Me siento con dolor en riñón, me da mareo cuando me levanto pero me siento con el ánimo de seguir adelante”, dicen algunos. Mientras otros alegan: “me siento con calambre en las manos”.

Ferrer, quien también está en huelga de hambre, describió lo que están viviendo como un bloqueo, al no permitir que la población pueda pasar a la sede de la UNPACU.

“No los queremos muertos, queremos a Ferrer y a los miembros de UNPACU, los queremos vivos”. “Nosotros estamos pidiéndole a Canel que retire el cerco policial para que nuestros hermanos puedan deponer la huelga”.