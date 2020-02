Activista cubano Ramón Saúl Sánchez enfrenta posible deportación

El activista cubano Ramón Saúl Sánchez informó que podría estar enfrentando una posible deportación a la isla luego de recibir una notificación por parte del servicio de inmigración, alegando que permaneció 51 años en los Estados Unidos, sin residencia permanente y sin ser ciudadano americano.

Sánchez deberá comparecer ante un tribunal el próximo 10 de marzo.

“La Administración del presidente Trump persiste en mi deportación y me llega comunicación del Dpto de Inmigración negándome permanencia en USA luego de vivir aquí 51 años”, informó Ramón Saúl Sánchez a través de Twitter.

Al exiliado cubano le negaron su segunda apelación para obtener la residencia permanente en EEUU a finales del 2019. Esa decisión dejaba abierta la posibilidad de que Sánchez se enfrentara a la deportación.

Willy Allen, abogado especialista en inmigración, señala que la acusación que tiene ahora Ramon Saúl en su proceso de deportación, es que entró en 1967 y nunca se legalizó.

"En la última negación de su residencia fueron casi seis páginas con acusaciones, muchas de ellas falsas", según el abogado.

Ahora Ramón Saúl Sánchez está en una situación “irregular”.

"Fui a sacar el medicare porque ya tengo 65 años y me lo negaron. Me dijeron que el retiro del año que viene me lo van a negar. Mi licencia vence en abril y junto con eso, el permiso de trabajo", manifiesta preocupado el líder del Movimiento Democracia, una organización del exilio que busca promover el cambio en Cuba.

El próximo 10 de marzo, el exiliado cubano deberá comparecer ante un juez de inmigración, y es algo positivo, según el abogado.

"Por lo menos nos tienen ante un juez de inmigración y me permite a mi buscar la forma de tener una solución para Ramón Saúl en este país", señala el abogado.

"Yo creo que la corte va a considerar esas 400 páginas de la petición de asilo político porque eso es real, eso lo sabe todo el mundo", agrega Ramón Saúl.