Crisis en la frontera entre México y EEUU Hace 1 hora • Actualizado hace 1 hora 22 fotos 1/22 HOMBRES DE TODAS LAS EDADES CRUZAN EL RĺO BRAVO PARA LLEGAR A ESTADOS UNIDOS 2/22 “LA CORRIENTE ESTÁ MUY FUERTE, NO SE ARRIESGUEN” GRITAN EN ESPAÑOL LOS AGENTES DE CBP 3/22 EL CRUCE DE INMIGRANTES DESDE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS ES CONSTANTE, ALGUNOS CARGAN LO POCO QUE LES QUEDA TRAS MESES DE TRAVESĺA 4/22 LA GUARDIA NACIONAL AMERICANA RECIBE A NIÑOS Y ADULTOS AL LLEGAR A ESTADOS UNIDOS 5/22 EN MÉXICO SE LE LLAMA RĺO BRAVO, PERO DEL LADO AMERICANO SE LO CONOCE COMO RĺO GRANDE 6/22 PESE AL CALOR ES EXTENUANTE, LOS MIGRANTES NO DESISTEN Y CRUZAN EL RĺO CON LA ESPERANZA DE LLEGAR A ESTADOS UNIDOS 7/22 MUCHOS LLEGAN SIN ZAPATOS PORQUE LOS PERDIERON EN EL CAMINO, PERO OTROS LOS GUARDAN EN SUS MOCHILAS PARA EVITAR QUE SE LES MOJEN 8/22 LA MAYORĺA DE LOS MIGRANTES CRUZAN EN GRUPO, PERO A VECES SE VE A HOMBRES SOLOS LUCHANDO CONTRA LA CORRIENTE DEL RĺO 9/22 ESTE VENEZOLANO CAMINÓ DURANTE TRES MESES, Y HOY MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS 10/22 LOS INMIGRANTES QUE CRUZAN EL RĺO SON PUESTOS EN FILA PARA SER PROCESADOS POR LAS AUTORIDADES 11/22 EL TRABAJO DE LOS AGENTES DE CBP NO SE DETIENE, BAJO LA LLUVIA, EL SOL, DE NOCHE Y DE DĺA 12/22 ROPA, BOTELLONES DE AGUA, ZAPATOS, QUE PERTENECIERON A INMIGRANTES QUEDAN COMO HUELLAS DE LA CRISIS MIGRATORIA QUE SE VIVE EN LA FRONTERA 13/22 HAY ZAPATOS TIRADOS POR TODAS PARTES AL COSTADO DEL RĺO BRAVO 14/22 LA SITUACIÓN EN LA FRONTERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO ES UNA CRISIS HUMANITARIA QUE INVOLUCRA A VENEZOLANOS, COLOMBIANOS, CENTROAMERICANOS Y CUBANOS. 15/22 LA MAYORĺA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN CRUZANDO EL RĺO BRAVO POR DEBAJO DEL PUENTE 2 DE EAGLE PASS PARA LLEGAR A ESTADOS UNIDOS SON VENEZOLANOS. 16/22 5.142 MENORES DE EDAD HAN LLEGADO A ESTADOS UNIDOS SIN UN ADULTO DESDE OCTUBRE DE 2022 HASTA AGOSTO DE 2023. 17/22 LOS MIGRANTES TAMBIÉN CRUZAN EL RĺO DE NOCHE Y ES COMÚN ESCUCHAR SUS GRITOS PIDIENDO AYUDA. 18/22 LA SITUACIÓN EN EAGLE PASS, TEXAS, LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, ES ALARMANTE DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE INMIGRANTES LLEGANDO MINUTO A MINUTO. 19/22 LA REPORTERA ARLENA AMARO, JUNTO AL CAMARÓGRAFO VENEZOLANO ALEXIS SÁNCHEZ, REPORTANDO EN VIVO PARA TELEMUNDO 51 DESDE LA FRONTERA 20/22 LA PERIODISTA ARLENA AMARO CONVERSA CON INMIGRANTES RECIÉN LLEGADOS A ESTADOS UNIDOS. 21/22 LA PRODUCTORA ARGENTINA, ADRIANA MOCCIOLA, JUNTO A LA REPORTERA ARLENA AMARO Y EL CAMARÓGRAFO VENEZOLANO, ALEXIS SÁNCHEZ, REPORTANDO EN VIVO PARA TELEMUNDO 51. 22/22 EL CALOR EN EAGLE PASS ES EXTENUANTE, A FINALES DE SEPTIEMBRE LA TEMPERATURA SUPERA LOS 90 GRADOS FARENHEIT. Este artículo etiquetado en: Frontera México-EEUU Más galerías de fotos En fotos: el impacto de la tormenta tropical Hilary en California En imágenes: la devastación que dejaron incendios forestales en Hawaii En fotos: Inter de Miami y Messi doblegaron al FC Dallas Las divertidas imágenes del Comic Con 2023