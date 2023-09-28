Crisis en la frontera entre México y EEUU

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HOMBRES DE TODAS LAS EDADES CRUZAN EL RĺO BRAVO PARA LLEGAR A ESTADOS UNIDOS
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“LA CORRIENTE ESTÁ MUY FUERTE, NO SE ARRIESGUEN” GRITAN EN ESPAÑOL LOS AGENTES DE CBP
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EL CRUCE DE INMIGRANTES DESDE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS ES CONSTANTE, ALGUNOS CARGAN LO POCO QUE LES QUEDA TRAS MESES DE TRAVESĺA
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LA GUARDIA NACIONAL AMERICANA RECIBE A NIÑOS Y ADULTOS AL LLEGAR A ESTADOS UNIDOS
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EN MÉXICO SE LE LLAMA RĺO BRAVO, PERO DEL LADO AMERICANO SE LO CONOCE COMO RĺO GRANDE
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PESE AL CALOR ES EXTENUANTE, LOS MIGRANTES NO DESISTEN Y CRUZAN EL RĺO CON LA ESPERANZA DE LLEGAR A ESTADOS UNIDOS
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MUCHOS LLEGAN SIN ZAPATOS PORQUE LOS PERDIERON EN EL CAMINO, PERO OTROS LOS GUARDAN EN SUS MOCHILAS PARA EVITAR QUE SE LES MOJEN
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LA MAYORĺA DE LOS MIGRANTES CRUZAN EN GRUPO, PERO A VECES SE VE A HOMBRES SOLOS LUCHANDO CONTRA LA CORRIENTE DEL RĺO
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ESTE VENEZOLANO CAMINÓ DURANTE TRES MESES, Y HOY MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS
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LOS INMIGRANTES QUE CRUZAN EL RĺO SON PUESTOS EN FILA PARA SER PROCESADOS POR LAS AUTORIDADES
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EL TRABAJO DE LOS AGENTES DE CBP NO SE DETIENE, BAJO LA LLUVIA, EL SOL, DE NOCHE Y DE DĺA
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ROPA, BOTELLONES DE AGUA, ZAPATOS, QUE PERTENECIERON A INMIGRANTES QUEDAN COMO HUELLAS DE LA CRISIS MIGRATORIA QUE SE VIVE EN LA FRONTERA
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HAY ZAPATOS TIRADOS POR TODAS PARTES AL COSTADO DEL RĺO BRAVO
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LA SITUACIÓN EN LA FRONTERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO ES UNA CRISIS HUMANITARIA QUE INVOLUCRA A VENEZOLANOS, COLOMBIANOS, CENTROAMERICANOS Y CUBANOS.
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LA MAYORĺA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN CRUZANDO EL RĺO BRAVO POR DEBAJO DEL PUENTE 2 DE EAGLE PASS PARA LLEGAR A ESTADOS UNIDOS SON VENEZOLANOS.
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5.142 MENORES DE EDAD HAN LLEGADO A ESTADOS UNIDOS SIN UN ADULTO DESDE OCTUBRE DE 2022 HASTA AGOSTO DE 2023.
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LOS MIGRANTES TAMBIÉN CRUZAN EL RĺO DE NOCHE Y ES COMÚN ESCUCHAR SUS GRITOS PIDIENDO AYUDA.
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LA SITUACIÓN EN EAGLE PASS, TEXAS, LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, ES ALARMANTE DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE INMIGRANTES LLEGANDO MINUTO A MINUTO.
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LA REPORTERA ARLENA AMARO, JUNTO AL CAMARÓGRAFO VENEZOLANO ALEXIS SÁNCHEZ, REPORTANDO EN VIVO PARA TELEMUNDO 51 DESDE LA FRONTERA
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LA PERIODISTA ARLENA AMARO CONVERSA CON INMIGRANTES RECIÉN LLEGADOS A ESTADOS UNIDOS.
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LA PRODUCTORA ARGENTINA, ADRIANA MOCCIOLA, JUNTO A LA REPORTERA ARLENA AMARO Y EL CAMARÓGRAFO VENEZOLANO, ALEXIS SÁNCHEZ, REPORTANDO EN VIVO PARA TELEMUNDO 51.
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EL CALOR EN EAGLE PASS ES EXTENUANTE, A FINALES DE SEPTIEMBRE LA TEMPERATURA SUPERA LOS 90 GRADOS FARENHEIT.

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Frontera México-EEUU

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