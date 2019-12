Perra amamanta a niño moribundo y lo salva

SANTIAGO (Chile) - La policía rescató a un niño desnutrido de dos años que presuntamente era alimentado por una perra, que quizás lo salvó de morir de hambre.

"Carabineros (policía uniformada) de esta unidad llega a verificar lo señalado por el testigo, constatando el evidente estado de desnutrición del menor y verificando que éste se encontraba extrayendo leche desde una ejemplar canina que había en el sector", dijo el capitán de la policía Diego Gajardo al periódico la Estrella de Arica.

El dramático hecho se registró en un área pobre del puerto de Arica, a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago. El bebé se encontraba abandonado cerca de una plaza de pesaje de camiones.

Según Gajardo, el menor fue trasladado el Hospital Doctor Juan Noé, donde se examinaron sus evidentes signos de desnutrición. Estaba "en evidente condición de abandono a raíz de que se encontraba con su torso desnudo, y se encontraba suplantando la ingesta de leche materna con un animal canino", añadió.

El viernes el menor, de papá chileno y mamá peruana, quedó bajo la custodia de la Corporación para la Desnutrición Infantil, donde permanecerá hasta que un Tribunal de Familia decida el 22 de septiembre cuál será su destino.

Gajardo dijo telefónicamente a The Associated Press que la madre del niño se presentó ebria en el hospital pero no fue detenida porque en este caso no hay lesiones y corroboró sus declaraciones a La Estrella de Arica.

AP pidió más detalles a la Corporación para la Desnutrición Infantil, pero contestaron que la información fue centralizada por el servicio regional de menores, que no ha respondido múltiples llamados telefónicos.

Lory Escudero, la vecina que denunció el hecho y dueña de la perra, de nombre "Reina", dijo a la televisión estatal que la madre estaba "muerta de borracha (ebria), el caballero lo mismo".

"Esta es una noticia que nos da mucha vergüenza", declaró la directora del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña. "No sabemos a ciencia cierta si esto (ser alimentado por una perra) le salvó o no la vida", añadió.

Labraña informó que la entidad interpondrá una querella contra la madre del menor: “Esta noticia es una vergüenza para Chile. Hoy día nos sorprendimos cuando a la orillas de una playa europea vimos a un niño inmigrante flotando muerto, pero aquí en Chile está ocurriendo una situación igual de condenable y completamente inhumana“, reseñó Perfil.com.

Hasta Arica llegan miles de ciudadanos peruanos y bolivianos en busca de trabajo, muchos de los cuales viven en la pobreza, en barriadas con casas de emergencia y en muchos casos hacinados.