SpaceX se dispone a lanzar ambiciosa misión que incluirá la primera caminata espacial civil

Cuatro ciudadanos privados se disponen a despegar la semana que viene en una ambiciosa misión espacial pionera que se espera incluya el primer paseo espacial realizado íntegramente por una tripulación comercial.

La misión, bautizada como Polaris Dawn, despegará el lunes desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida entre las 3:30 a.m. y las 7 a.m. ET.

El empresario multimillonario Jared Isaacman, fundador y consejero delegado de la empresa de procesamiento de pagos Shift4, será el comandante del vuelo Polaris Dawn. Es el primero de los tres vuelos espaciales previstos que Isaacman está financiando y organizando en colaboración con SpaceX, conocidos colectivamente como el programa Polaris. Isaacman se lanzó al espacio como parte de la primera misión totalmente civil de SpaceX a la órbita en 2021.

Los otros tres tripulantes de la misión son Scott "Kidd", Poteet, teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas, que será el piloto, y dos ingenieras de SpaceX, Sarah Gillis y Anna Menon.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Viajarán al espacio en una cápsula Crew Dragon de SpaceX sobre un cohete Falcon 9. El plan para la misión de cinco días es enviarlos a una altitud orbital más de tres veces superior a la de la Estación Espacial Internacional, la mayor que han alcanzado los seres humanos desde la última misión Apolo a la Luna en 1972.

A los tres días de vuelo llegará la caminata espacial, en el que dos miembros de la tripulación saldrán de la cápsula atados a una cuerda de sujeción durante un máximo de 20 minutos. Anteriormente, sólo los astronautas de las agencias espaciales gubernamentales habían realizado paseos espaciales para construir o mejorar estaciones espaciales en órbita, reparar satélites y completar experimentos científicos.

El paseo espacial Polaris Dawn está programado a una altitud de 435 millas sobre la Tierra. Como la nave Crew Dragon no tiene esclusa de aire, toda la cápsula estará expuesta al vacío espacial durante la salida prevista.

Como resultado, los cuatro astronautas -incluidos los dos que permanecen en el interior- llevarán y probarán trajes espaciales diseñados por SpaceX para futuras misiones de larga duración.

"La idea es aprender todo lo que podamos sobre este traje y devolvérselo a los ingenieros para que lo tengan en cuenta en futuras evoluciones del diseño de los trajes", dijo Isaacman el lunes en una rueda de prensa desde el Centro Espacial Kennedy.

Isaacman y sus compañeros de tripulación han pasado los dos últimos años entrenándose para el vuelo.

"A lo largo de nuestra misión, trataremos de inspirar a la humanidad para que mire hacia arriba e imagine lo que podemos conseguir aquí en la Tierra y en los mundos más allá del nuestro", declaró Isaacman el lunes en un comunicado.

El plan de la misión prevé que los astronautas comerciales lleven a cabo docenas de experimentos científicos y prueben la comunicación por satélite basada en láser utilizando los satélites Starlink de SpaceX durante sus cinco días en el espacio.

Su cápsula Crew Dragon se elevará a altitudes de hasta 870 millas por encima de la superficie del planeta, lo suficientemente lejos como para atravesar partes del cinturón interior de radiación de Van Allen, una zona en forma de rosquilla de partículas de radiación de alta energía que están atrapadas en su lugar por la magnetosfera de la Tierra.

El vuelo está diseñado para estudiar la salud de los astronautas y su nave espacial en diferentes entornos de radiación espacial. Esta investigación será muy valiosa para planificar futuras misiones a la Luna y Marte, ya que los astronautas deben atravesar los cinturones de radiación interior y exterior de Van Allen para llegar al espacio exterior.

En un comunicado, Poteet calificó la misión de "cumbre de mi carrera como piloto".

Pasó 20 años como piloto militar de caza y fue el director de la misión en tierra durante el viaje a la órbita de Isaacson en 2021.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad de ir al espacio", dijo Poteet.

Los ingenieros de SpaceX que acompañan a Poteet e Isaacson también han trabajado entre bastidores en vuelos espaciales comerciales. Gillis, ingeniero jefe de operaciones espaciales de SpaceX, supervisa su programa de formación de astronautas. Menon, también ingeniero jefe de operaciones espaciales de SpaceX, ha trabajado en el centro de control de misiones de la empresa.

La misión Polaris Dawn recaudará fondos para el St. Jude Children's Research Hospital, como hizo Isaacman en su anterior viaje al espacio.

Isaacman declinó revelar el costo de la misión Polaris Dawn y no ha discutido públicamente los posibles objetivos o el calendario del segundo y tercer vuelos Polaris.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.