Expertos confirman que cayó un meteorito de más de mil millones de años en una casa de EEUU

Un profesor de física confirmó que los pedazos de un objeto metálico que impactaron una vivienda de Nueva Jersey son en efecto partes de un meteorito.

Nate Magee, quien labora para The College of New Jersey, confirmó en la cuenta de Facebook de la institución que la roca oscura proviene del espacio sideral.

El experto comparó la muestra a través de un proceso visual, de densidad y escaneando en el microscopio ciertas partes para luego confirmarlas con un experto en meteoritos retirado de Rutgers University, Jerry Delaney quien ratificó la procedencia de la roca.

Ambos científicos consideran que se trata de “un meteorito tipo LL-6", que significa que tiene menos fibras de hierro que la mayoría de los meteoros chondrite y ha sobrepasado metamorfosis a través del intenso fuego antes de entrar en la atmósfera de la Tierra.

Magee agregó por escrito que “poder examinar esta pieza fue una oportunidad inusual y exhilarante para mí, al igual que para el grupo de físicos, entre estudiantes y profesores, del TCNJ. Podemos confirmar que se trata de un meteorito en condición excelente y uno de muchos observados por la ciencia”.

Esto es lo que sabemos del meteorito:

Pesa 984 gramos (2.2 libras)

Tiene aproximadamente 4.56 billones de años

Podría ser nombrado por la dirección donde fue hallado como el meteorito Titusville, NJ

