“Esto me persigue”: boricua en Florida revive lo peor tras el devastador huracán Ian 

TAMPA, Florida - María Claribel Medina Santos, de 33 años y madre de dos gemelos fraternos, sufrió un calvario durante el paso del huracán María que la mantuvo 8 largas horas encerrada en un armario y con el agua hasta el cuello.

Una situación de angustia, trauma y desespero provocada por el ciclón de categoría 5, la obligó a marcharse al sur de Tampa, cerca de la bahía, donde las aguas se retiraron como señal del peligro.

“Cuando me tocaron la puerta y me dijeron tienes que desalojar yo dije Dios mío señor, pero esto me persigue”, relató.

Ella fue una de miles de boricuas residentes en Florida que, con el embate de Ian que golpeó como un gigantesco huracán de categoría 4, evocan la memoria de María hace cinco años.

Ian inundó casas en ambas costas del estado, destruyó el único acceso terrestre hacia la isla de Sanibel, arrasó con un muelle histórico y dejó sin electricidad a unos 2.6 millones de hogares y empresas de Florida, casi una cuarta parte de los usuarios.

“La única carretera que conecta hacia mi vivienda es el puente Skyway que ahora mismo es el que también estaba en peligro y ahora mismo está cerrado. Tengo que esperar a que lo abran de nuevo para poder ir hacia Tampa para ver en que condición esta mi vivienda ahora mismo”, sostuvo la puertorriqueña quien desconoce si su vivienda está totalmente inundada.

La devastación infligida a Florida se hizo patente un día después de que Ian golpeara la región, como uno de los sistemas tropicales más fuertes en azotar a Estados Unidos desde que se llevan registros. Pero muchos pensaron que no pasaría nada.

En las imágenes se puede ver parte del puente que colapsó sobre aguas del Golfo de México.

“Acá en la Florida las personas están acostumbradas a que cuando mencionan huracán nunca toca tierra o pasan vientos leves, no pasa nada, pero esta vez sí. Esta vez entró categoría 4 por Fort Myers y fue en cuestión de cinco días que nos tuvimos que preparar”, explicó.

Medina no descarta mudarse nuevamente, tampoco regresar a Puerto Rico, donde recientemente azotó el huracán Fiona, de categoría 1, que aún deja a 266,000 clientes sin luz a más de 10 días de su paso.

“Creo que lo más probable vuelva para allá porque nada como la isla de uno”, consideró.

BIDEN: “TODO EL PAÍS SUFRE” JUNTO A LA GENTE DE FLORIDA

El presidente Joe Biden declaró un desastre mayor en partes de Florida el jueves a pedido del gobernador Ron DeSantis, liberando asistencia federal adicional para gobiernos estatales y locales e individuos.

Durante una visita a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, donde se le informó sobre los esfuerzos de respuesta federal, el presidente dijo: “Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas”.

El mandatario agregó que la tormenta podría terminar como el “huracán más mortífero en la historia de Florida”. Biden visitaría Florida y se reuniría con DeSantis cuando “las condiciones lo permitan”. El presidente dijo que también visitaría Puerto Rico.

“Sabemos que muchas familias están sufriendo”, dijo Biden en el Centro de Coordinación de Respuesta Nacional de FEMA, donde equipos de especialistas de todo el gobierno federal y organizaciones asociadas estaban monitoreando la tormenta y ayudando en los esfuerzos de recuperación. “Todo nuestro país duele con ellos”.

Por su parte, la administradora de FEMA, Deanne Criswell, adelantó que probablemente se agregarían más condados a la declaración de desastre a medida que se llevaran a cabo las evaluaciones.

Tras su salida de Florida, Ian volvió a adquirir fuerza de huracán con vientos de 75 millas por hora.

Se emitió una alerta de huracán para la costa de Carolina del Sur, y se amplió hasta Cabo Fear, en la costa suroriental de Carolina del Norte.