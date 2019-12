Entrega anual de pavos de Pendas Law

Para ayudar a las comunidades de Florida a las que servimos, la empresa distribuirá cientos de pavos gratis en todo el

Para ayudar a las comunidades de Florida a las que sirven, la empresa distribuirá cientos de pavos gratis en todo el estado en la semana anterior al Día de Acción de Gracias. El personal de la firma de abogados Pendas en Miami distribuirá en esta área.

La firma de abogados Pendas continúa su tradición de retribuir a la comunidad. La firma, invitada por El Club Kiwanis de Little Havana distribuirá 500 pavos a las familias más necesitadas.

Fecha: viernes 22 de noviembre

Hora: De 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Lugar: Kiwanis Club of Little Havana, ubicado en 1400 SW 1st Calle, Miami, FL 33135.

"Cada año, mi personal y yo, junto con nuestras familias y amigos, esperamos la oportunidad cuando podamos compartir un poco de alegría con nuestra comunidad durante la semana de Acción de Gracias. Nos damos cuenta de que los pavos que damos proporcionan comidas a miles de personas que de otra manera no podrían pagarlas. Este es nuestro undécimo año de alcance comunitario y nos da una gran alegría dar ", dijo el abogado Lou Pendas, propietario de la firma.

Cualquier familia necesitada es bienvenida para pasar y recibir un pavo gratis. Sin embargo, la distribución se hará por order de llegada y se estima que será de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., o hasta que dure el suministro. Adicionalmente de dar a la comunidad local de Miami, The Pendas Law Firm también entrega pavos gratis a familias necesitadas en las áreas de Orlando, Tampa, Jacksonville y Fort Myers. Este es el undécimo año consecutivo en que The Pendas Law Firm ha hecho la entraga anual de pavos.

Con 100 empleados dedicados a ofrecer un servicio al cliente extraordinario, The Pendas Law Firm es uno de las firmas de lesiones personales más prominentes de la Florida con oficinas ubicadas en Miami, Orlando, Daytona Beach, Tampa, Bradenton, Fort Myers, Jacksonville, West Palm Beach y Fort Lauderdale. La firma ofrece soluciones relacionadas a casos de lesiones personales, accidentes automovilísticos, resbalones y caídas, negligencia médica, responsabilidad del producto, responsabilidad del local, seguro reclamaciones, muerte injusta y denuncias de denunciantes.

