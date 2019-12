Voraz incendio deja a 24 familias sin hogar

Las imágenes son impresionantes. Un voraz incendio consumió casi todo un edificio de apartamentos ubicado en un complejo residencial de Cutler Bay.

Este jueves 24 familias amanecieron sin un hogar y tuvieron que pasar la noche fuera de casa. Las llamas comenzaron a verse cerca de las 8 de la noche y el fuego se habría iniciado en el área del techo, que de acuerdo a vecinos se encontraba en construcción.

Según autoridades el fuego se propagó rápidamente, pero lograron evacuar a Las 24 familias que habitaban la estructura. Solo una persona fue atendida por los rescatistas debido al impacto emocional que le causó ver su residencia en llamas.

Dellvon Mcintyre uno de los afectados e indicó que, al sentir el olor a humo, él y su familia corrieron de inmediato para ponerse a buen recaudo.

Bruce Lyon, uno de los testigos, dice que el fuego era enorme y se esparció muy rápido. "Estaban haciendo trabajos de construcción del techo, no se si esa fue la causa, alguien dive que escucho un aire acondicionado explotar y se esparcio al otro aire acondicionado, si eso es verdad o no, no lo se”, dijo.

La investigación está en curso para esclarecer el origen del fuego.

“Las causas no sabemos cual es hay evidencias, pero hay versiones de que había construcción en el techo pero aun eso está bajo investigación”, dijo Juan Garrandes, capitán de Bomberos de Miami-Dade.