Suspenden a oficial de policía de Sweetwater

“Él no va a hacer comentarios ahora porque el caso sigue pendiente”, dijo hoy la abogada de Christian Boada, el teniente del departamento de Policía de Sweetwater separado de sus funciones por presuntamente hablar mal de su departamento y dar una orden a otra oficial, de apagar su cámara corporal. La vista de su apelación quedó suspendida este martes por falta de comisionados.

Pero entre los que si asistieron estuvo Marcos Villanueva, comisionado que, en total respaldo al oficial Boada, califica el caso como “un conflicto de interés político del alcalde Orlando Lopez”.

Villanueva considera que la sanción es injusta y no hay suficientes pruebas para inculparlo. “Solamente lo que me ha enseñado es que el oficial apago una cámara durante una llamada, y apago la cámara porque estaba teniendo una conversación personal con una ex Comisionada”, dice.

Parte de esa conversación quedó registrada en una grabación, que ahora la alcaldía y el Departamento de policía, usan como evidencia.

Aunque este martes la apelación de Boada quedó pospuesta, eventualmente los comisionados tendrán que emitir su voto.