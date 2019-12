Mensaje desesperado de una migrante hondureña

“Toda mi vida estoy a punto de perderla…mi hijo pequeño” …

Durante segundos la vence el llanto... Recorre la casa donde ha estado los últimos años y traga amargo midiendo las horas.

“Entré en 2014 y apliqué para asilo político...perdí en 2015 y prorrogué una vez, me lo aprobaron, prorrogué una segunda vez y me la negaron”.

Meyda Pineda nos revela su nombre, pero protege su rostro de la violencia en Honduras. Dice que narcotraficantes mataron a su hermano pequeño, allí a donde se deberá auto deportar el próximo jueves, por orden de un juez de migración tras perder su asilo político y todas las oportunidades de prórroga.

“Si no me voy, ice viene y me arresta porque pueden localizarme”, gracias a un grillete electrónico.

En su modesta casa en Allapattah, miami, me muestra la mayor causa de su desvelo: su pequeño Braylin de 4 años con severas complicaciones médicas: autismo, excema y asma.

“Mi hijo se me puede morir porque si lo llevo a un hospital de allá, no hay medicinas y no puedo pagar una clínica privada (...) No sé qué voy a hacer cuando se acaben los medicamentos”.

Pineda es una de las 385,000 personas que recibieron una orden de deportación en EEUU durante este año fiscal.

Ella pudiera incrementar el número de más de 267,000 personas deportadas por ICE en el presente período.

Su país, Honduras, es el tercero en la lista con más migrantes deportados en 2019, después de México y Guatemala.

“He demostrado que he pagado mis impuestos. Yo no tengo antecedentes criminales”.

Finalmente, en horas de navidad, pineda tiene plegarias y una súplica al gobierno de EEUU.

“Que, por favor, me dejen quedarme en este país, para salvarle la vida a mi hijo”.

Según la organización “American Progress”, en 2013 fueron deportados más de 72,000 personas, padres de niños ciudadanos de EEUU, menores que tuvieron que escoger entre el desarraigo de su país o de su familia.