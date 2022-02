Los errores fiscales que ponen en riesgo el estatus de residente legal o un caso de inmigración

Los inmigrantes, con o sin documentos, necesitan cumplir sus responsabilidades tributarias para no enfrentar consecuencias catastróficas relacionadas con las leyes de inmigración y las leyes fiscales.

Una omisión o error no solo podría costarte mucho dinero. Si estás en proceso de inmigración o eres un residente legal permanente o titular de un permiso de trabajo, el incumplimiento podría poner en peligro tu estado actual o futuro.

Estos son los errores fiscales que a menudo cometen los inmigrantes, ya sea que tengan estatus legal o no.

NO DECLARAR TODOS LOS INGRESOS

Esto aplica en especial para aquellos que registran ingresos en efectivo. Si el IRS descubre que no has declarado todos tus ingresos, puedes incurrir en multas e intereses. Y si estás evadiendo impuestos de forma deliberada, incluso puedes estar sujeto a enjuiciamiento penal y enfrentar una condena en prisión.

Además, como residente legal permanente o titular de un permiso de trabajo, esto puede tener un impacto negativo en tu solicitud de ciudadanía.

Si USCIS descubre que no has pagado tus impuestos o debes impuestos sin que hayas llegado a un acuerdo de pago con el IRS, tu solicitud de ciudadanía puede ser denegada.

Si te encuentras en la situación de adeudar impuestos atrasados ​​y puedes demostrar que estás haciendo esfuerzos para pagarlos mediante un plan de pago con la agencia tributaria, USCIS puede tener esto en cuenta en su decisión, lo que podría beneficiarte.

NO REVELAR CUENTAS BANCARIAS EXTRANJERAS

Es usual que los inmigrantes envíen remesas a sus familias, pero ten cuidado si tienes una cuenta bancaria activa en el extranjero. Al lograr tu estatus de residente legal permanente, no solo debes comenzar a pagar impuestos sobre tus ingresos, también debes revelar al IRS si tienes cuentas bancarias en otros países.

Si es tu caso, deberás presentar el Formulario 114 o el Formulario 8938.

La ley exige que los propietarios de cuentas extranjeras informen al Departamento del Tesoro, incluso si no generan ningún ingreso tributable. Los titulares deben informar al IRS antes de la fecha de vencimiento de la temporada de impuestos en abril, siguiente al año calendario en que poseen una cuenta financiera extranjera.

Abre aquí para más detalles en español.

ERRORES EN EL FORMULARIO W4

Una vez que hayas sido contratado, tu empleador te pedirá que completes un formulario W4. Este formulario establece cuánto se debe retener en impuestos de tu cheque de pago durante el transcurso del año.

Pero si no eres ciudadano estadounidense y se te considera un extranjero no residente, deberás completar el formulario W4 con especial cuidado.

Si completas el W4 de forma incorrecta, es posible que te retengan demasiado en impuestos o no lo suficiente, lo que te llevará a una deuda fiscal.

Para saber que cantidad es la correcta, primero responde a estas preguntas:

¿Estás casado o soltero?

¿Otra persona te reclama como dependiente?

¿Puedes presentar los impuestos como jefe de familia?

¿Acumulas gastos de cuidado de niños o dependientes calificados de más de $2,000?

Si está casado, ¿Ambos tienen trabajo, o eres el único ingreso?

¿Tienes dependientes que puedas reclamar?

Si no entiendes el formulario y necesitas ayuda, puedes llamar al IRS al 1-800-829-1040 para obtener ayuda en español.

Abre aquí para más información.

También deberás asegurarte de registrar tu dirección correcta en el formulario. Por ejemplo, si vives en un estado, pero trabajas en otro, deberás usar tu residencia actual, no la del trabajo. Algunos contribuyentes no lo hacen para ahorrar dinero en impuestos, pero eso los llevaría terminar con la retención del estado incorrecto y tener que completar declaraciones de impuestos estatales adicionales.

DECLARAR COMO RESIDENTE SI ES UN EXTRANJERO NO RESIDENTE

Los residentes usan los Formularios 1040 para su declaración de impuestos. Los no residentes presentan el Formulario 1040NR.

Luego está la "Prueba de la tarjeta verde" o la "Prueba de presencia sustancial". La prueba de presencia sustancial es un cálculo de cuánto has estado en el país para determinar si debes pagar impuestos como residente y, por lo tanto, gravar no solo tu ingreso en los Estados Unidos, sino también tu ingreso global.

Si no cumples con la Prueba de presencia sustancial, entonces no te registres como residente. Asegúrate de presentar el Formulario 1040NR para no residentes.

Ten en cuenta que si presentas una declaración incorrecta, puedes corregir tus impuestos de los últimos tres años.

Por otro lado, la fórmula para determinar si eres un extranjero residente, también conocida como Prueba de presencia sustancial, es bastante complicada, por lo que no es de extrañar que muchas personas se equivoquen.

No presentes el Formulario 1040NR para no residentes si eres un extranjero residente.

Tu ingreso global está sujeto al impuesto sobre la renta de la misma manera que un ciudadano. Eres un extranjero residente de los Estados Unidos a efectos fiscales si cumple con la prueba de la tarjeta verde o la prueba de presencia sustancial para el año calendario.

En algunos casos, los extranjeros pueden optar por ser tratados como extranjeros residentes en los Estados Unidos. Por ejemplo, si, al final del año fiscal, eres un extranjero residente y tu cónyuge es un extranjero no residente, ambos pueden optar por tratar al cónyuge extranjero no residente como un extranjero residente si presentan una declaración conjunta.

Además, si es extranjero residente y utilizas los mismos formularios y direcciones postales que los ciudadanos estadounidenses, puedes usar los mismos estados de presentación disponibles para los ciudadanos estadounidenses. Puedes reclamar las mismas deducciones permitidas a los ciudadanos estadounidenses si es extranjero residente durante todo el año fiscal.

El IRS tiene más información aquí.

DECLARAR COMO JEFE DE FAMILIA CUANDO NO CUMPLES LOS REQUISITOS

Presentarse como jefe de familia puede generar un ingreso sujeto a impuestos más bajo y puede aumentar tu reembolso.

Pero no debes confundir el estatus de jefe de familia. Hay situaciones en las que es posible que puedas reclamar un dependiente pero no reclamar el estatus, por ejemplo, debido a una sentencia de divorcio.

Si reclama el estado de jefe de familia y no cumples con los requisitos, es posible que el IRS emprenda una auditoría y se te ordene pagar impuestos atrasados ​​​​más una multa del 75%.

El IRS también puede prohibirte que te presentes como jefe de familia hasta por 10 años en el futuro.

Lee nuestro artículo ¿Eres madre o padre soltero y la única fuente de ingresos de tu hogar? Obtén reembolsos más grandes para más detalles sobre los requisitos.

RECLAMAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS POR NIÑOS QUE NO VIVEN CONTIGO

Para reclamar a un hijo como dependiente, debes vivir contigo. No cometas el error de reclamar a tus hijos como dependientes si no viven contigo, incluso si dependen de ti.

El niño es su hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro, hermanastra, hijo adoptivo o descendiente de uno de estos, como un nieto

En el último día del año fiscal, el hijo tiene menos de 19 años, es estudiante de tiempo completo menor de 24 años o tiene una discapacidad permanente

El niño vivió contigo durante la mitad del año

Proporcionaste al menos la mitad de la manutención financiera del niño durante el año fiscal

El niño debe ser ciudadano estadounidense, extranjero residente o residente de Canadá o México.

El niño tiene un SSN o ITIN.

Si cometiste un error y declaraste a tu hijo como dependiente sin cumplir los criterios, puedes enmendar tu declaración dentro de los 3 años. Pero cuando elimines al dependiente, es probable que tu ingreso imponible aumente, por lo que es posible que debas impuestos adicionales e incluso multas. A veces, el IRS renuncia a las multas si puedes convencerlos de que cometió un error honesto.