Capturan gran tiburón blanco de 13 pies

Un grupo de pescadores recibió una agradable sorpresa de Año Nuevo cuando un gran tiburón blanco se enganchó en su cebo en la costa de Fort Lauderdale.

Diez personas a bordo de un bote de alquiler, irónicamente llamado "Out of the Blue", no habían atrapado nada durante casi tres horas hasta que el gran blanco de 13 pies se enganchó en el cebo que estaban utilizando para atrapar peces.

El grupo tardó una hora y 20 minutos en sacar al tiburón el agua: se estimó que pesaba alrededor de 1,000 libras.

Después de marcar al gran tiburón blanco para monitorearlo, fue liberado a dos millas de la costa.