Goya Foods presenta la “Cabana Goya” en el Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival Presentado por Capital One (SOBEWFF®). Marcando su noveno año en el festival, Goya Foods creará una cabana con un elegante estilo playero y los talentos culinarios de su Chef Ejecutivo Fernando Desa para brindarle una experiencia única a los invitados del festival a lo largo de los cuatro días del evento.

Como patrocinador oficial de especias y aceites de oliva en los eventos claves del festival por segundo año, Goya tendrá su debut en dos eventos exclusivos que tendrán lugar en el “North Venue”: Heineken Burger Bash patrocinado por Schweid & Sons® y presentado por Rachel Ray, además de Barilla’s Italian Bites on the Beach patrocinado por el Miami Herald Company y presentado por Giada De Laurentiis & Dario Cecchini, donde los invitados del festival serán expuestos a una extraordinaria experiencia culinaria, música exquisita y más. Otras actividades donde los productos Goya estarán presentes incluyen el Beachside BBQ y el Bacardi Beach Carnival.

Goya Foods llevará los sabores auténticos e inigualables de la comida Latina no solo al festival en South Beach, sino que también exhibirá sus innovadores sabores en tres eventos exclusivos: Goya Foods’ Grand Tasting Village featuring Grand Tasting Tents & Publix Culinary Demonstrations patrocinado por Sub-Zero Group Southeast, Goya Foods’ Fun and Fit as a Family featuring Kidz Kitchen, y Goya Foods’ Swine & Wine presentado por Enrique Santos y Fernando Des en el icónico Hotel Biltmore.

A lo largo de los cuatro días del SOBEWFF®, Goya Foods presentará un equipo culinario con los más famosos chefs que sorprenderán a los asistentes con su dominio gastronómico, incluyendo a su Chef Ejecutivo Fernando Desa, Richard Ingraham, chef personal de Dwyane Wade y chef ejecutivo de Chef RLI; y Sean Brasel, chef ejecutivo y propietario de Meat Market.

“La autenticidad es parte esencial de los sabores de América Latina; en Goya, buscamos resaltar la originalidad de los sabores de cada país de América Latina con cada uno de nuestros ingredientes", comentó Frank Unanue, presidente de Goya Foods of Florida. "Al llevar la experiencia completa de la Cabana Goya a SOBEWFF®, esperamos brindar a los asistentes del festival una experiencia culinaria única, sensorial e inmersiva de los sabores de América Latina”.

Goya Foods invita al público a sumergirse en la atmósfera de la Cabana y deleitarse con sus productos icónicos de América Latina, desde el jueves 20 de febrero hasta el domingo 23 de febrero del 2020.