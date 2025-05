Las abejas están en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer este año, según expertos

El cambio climático ha llegado a nuestros polinizadores más importantes: las abejas.

A medida que nuestro planeta se calienta, nuestros insectos luchan por sobrevivir.

Expertos anticipan que entre un 60% a un 70% de las colonias de abejas que producen miel, podrían desaparecer este año, una pérdida que afectaría el cultivo de productos como las manzanas, fresas, almendras, café, cacao y hasta la vainilla.

Cerca un 35% de los cultivos de alimentos a nivel mundial dependen de polinizadores como las abejas para continuar produciendo.

Las abejas en peligro de extinción

Pequeñas pero poderosas, flotan como bailarinas, moviéndose de flor en flor. Pero bajo la belleza, se despliega un silencioso colapso: las abejas están desapareciendo.

"Y en las abejas melíferas, estamos viendo disminuciones en esas poblaciones; estas son abejas controladas; se puede pensar que son casi como pollos", dijo la Dra. Gretchen LeBuhn, profesora de Ecología de la Universidad Estatal de San Francisco.

Asimismo, los apicultores informan que las colmenas están colapsando.

“Hay una variedad de factores que van desde el uso de pesticidas, la disminución de los recursos florales, cambios en la temperatura y el clima", sostuvo la Dra. LeBuhn.

El cambio climático altera la temporada de floración

Las flores abren temprano. Las abejas llegan tarde. Es un ritmo que se altera, ya que las abejas y las flores deben evolucionar juntas.

No solo nos perderíamos la miel. Sin las abejas, cultivos como las manzanas, las almendras y las bayas desaparecerían.

Según la USDA, su polinización impulsa nuestro suministro de alimentos. Aproximadamente el 75% de los cultivos mundiales dependen en parte de los polinizadores.

"Queremos tierra rica en biodiversidad. No fumigamos. No usamos pesticidas. Cortamos la maleza y dejamos que fertilice naturalmente. Las abejas son muy importantes para la polinización de nuestros árboles", dijo la agricultora Kathy Kraintz de Lazy K Ranch en Gilroy.

“Él remueve las abejas con mucho cariño, usa una aspiradora y quita los paneles poco a poquito, con mucha delicadeza para no dañar animalito y salva la miel. Entonces, es bueno para todos”, indicó María Ávila, especialista de medios del BART.

Lo que podemos hacer para ayudarlas

Mientras algunos agricultores cuidan la tierra, otros trabajan para proteger a los polinizadores. Esto incluye a la apicultora Wendy Towner de "The Honey Ladies", quien creció ayudando en el negocio apícola de su familia en la bahía sur.

"Mucha gente le tiene miedo a las abejas. Esta es la temporada más ocupada: abril, mayo, junio. Estamos rastreando más de cien colonias", dijo Towner.

“Esta gente me llama y me dice: ‘Oye, tengo estas abejas, pero no quiero hacerles daño. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago?”, añadió.

Towner también trabaja con la ciudad de San José y las empresas de pesticidas de los alrededores para eliminar y reubicar a las abejas en lugar de destruirlas.

“Ha habido tal descenso que hubo momentos en que perdimos el 75% de nuestras colmenas”, afirmó Wendy Towner.

Entonces, ¿cuál es la solución?

"Podemos usar los datos para comenzar a realizar intervenciones como sembrar más plantas o reducir el uso de pesticidas", dijo la Dra. Gretchen LeBuhn.

Según la Agencia de Protección Ambiental (APE), los polinizadores incluyen insectos como mariposas, escarabajos, polillas y colibríes, responsables de alrededor del 90% de las especies de plantas con flores en todo el mundo. Muchas de ellas se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

“También creo que con el tiempo veremos especies en poblaciones que se mueven en respuesta al clima. La pregunta difícil como científico es si las especies podrán responder en el marco temporal en el que se producen los cambios ambientales, tanto los cambios en el paisaje como los cambios en el clima", explicó la Dra. LeBuhn.