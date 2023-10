Policías de Hialeah entrenan diferentes situaciones de crisis en un escenario virtual

Mas de 350 oficiales de la policía de Hialeah entrenan diferentes situaciones de crisis en un escenario virtual. La tecnología ayuda a la policía para que puedan resolver conflictos resolver lo más pasivo posible, sin violencia.

Constantemente las fuerzas de seguridad incorporan más tecnología como parte de sus equipos y entrenamientos, como la policía de Hialeah que tiene en su departamento una pantalla interactiva gigante.

En ella los oficiales practican diferentes escenarios que van desde la toma de rehenes hasta una simple parada de tránsito.

Orlando Salva, instructor de la policía de Hialeah, aclara que [en sus mentes ellos han tenido experiencias como esta, que algunas veces la mente te trae para atrás las confrontaciones que han tenido con otras personas que han sido agresivas en el pasado. Se ponen nerviosos porque quieren actuar bien, no lo quieren hacer mal".

El departamento de policía de Hialeah tiene 300 escenarios virtuales para que los oficiales desarrollen diferentes actividades y entrenen.

Scarlett Hernández, oficial de la policía de Hialeah, entrena simulando una parada de tráfico y relata: “cojo adrenalina, no como si estuviera en la calle, pero todavía siento esa presión. Eso es lo que me ayuda a hacer lo mejor que puedo, manejando cualquier escenario que me están dando”.

Porque el instructor manipula los niveles de complejidad cuando el oficial interactúa con el sospechoso virtual. “Definitivamente, depende de cómo el oficial responde y se comunica con la pantalla, con la persona que tenga en la pantalla”.

El entrenamiento se hace una vez al año y cada oficial debe completar 40 horas.

El alcalde de Hialeah hizo la práctica en el centro de entrenamiento virtual y asegura: “no se puede negar que la tecnología va a seguir influenciando en todos los aspectos de nuestra vida y en hacer el trabajo de policía. Creo que mientras uno entiende y puede incorporar esos métodos de entrenamiento, creo que hace un mejor oficial”.

Como no todos los departamentos de policía de Miami-Dade disponen de esa tecnología, ya algunos vienen a practicar a Hialeah. Por ejemplo, policías de Key Biscayne y Sunny Isles.