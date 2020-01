Revelan cuántas toneladas de plástico colapsan cada año el mar

View this post on Instagram

🌊 ¿Sabías que cada año llegan al mar entre 8 y 12 millones de toneladas de basura procedentes de residuos mal gestionados alrededor de los cinco continentes, y de ellas, un 15 % se mueve por la superficie del mar, otro 15 % llega a las costas y el resto se hunde en el fondo marino?⁣⁣ ⁣⁣ Con el fin de concienciar a la sociedad de la gravedad de la basura plástica que inunda todos los océanos, @rocabarcelonagallery inaugura hoy la impresionante exposición 'Mares de plástico. Del problema a la solución', organizada por la Fundación We Are Water y comisariada por Roman Aebersold, jefe de cooperación del Museo de Diseño de Zúrich (@museumgestaltung) en asociación con la Drosos Foundation. ⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🗓 La exposición se podrá desde el 29 de enero hasta el 30 de abril. ¡No te la pierdas!