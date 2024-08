La realidad detrás de las mascotas sin hogar en Colombia y en EEUU

Si caminas por las calles de Bogotá, Colombia, encontrarás perros deambulando por las aceras de los vecindarios. Estas mascotas sin hogar, pasean solas y se alimentan con restos de comida por la capital del país.

"Buena cantidad de ellos son tercera o quinta generación de animales que fueron abandonados hace más de una década", afirma Natalia Parra Osorio, subdirectora de cultura ciudadana y gestión del conocimiento del Instituto Distrital de Protección Animal (IDPYBA), de la capital colombiana.

Parra explica que estos animales se reprodujeron porque años atrás, muchas familias abandonaban a las mascotas en zonas rurales o en barrios de escasos recursos. Luego, estos se multiplicaron y con el paso del tiempo fue aumentando la cantidad de perros callejeros.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

LAS CIFRAS

De acuerdo a Parra, hace cinco años había unos 180,000 perros callejeros en esta ciudad. En el 2022, un nuevo estudio del Instituto Distrital de Bienestar Animal, reveló que 66,000 perros permanecían deambulando, lo que significa una reducción del 36%.

"Se desconoce si estos animales fueron abandonados, o se perdieron o si pertenecen a la tercera o quinta generación", explica Parra.

Según el estudio la mayoría de perros eran:

Mestizos, es decir provenientes de una mezcla de varias razas.

Amigables con el ser humano y dependientes en la alimentación.

Provenientes de zonas en donde vive la clase trabajadora: estratos uno y dos.

Además, estas mascotas se encontraban sin esterilizar.

Entre el 2020 y el 2024, estas fueron las cifras de adopción de perros y gatos en Bogotá, de acuerdo con el Instituto Distrital de Protección Animal.

2020 2021 2022 2023 2024 864 671 597 638 85 Fuente: Instituto Distrital de Protección Animal

FACTORES QUE HAN GENERADO EL PROBLEMA

La pobreza

Parra cuenta que en Bogotá muchos perros viven semi domiciliados, lo que quiere decir que las personas los alimentan, pero estos animales viven en la calle porque sus dueños no tienen el espacio necesario para que puedan vivir allí.

En algunas ocasiones el instituto da recomendaciones a los ciudadanos, para que ellos puedan adecuar su hogar a fin de que las mascotas vivan con ellos.

Sin embargo, algunos lugares no son habitables.

"Llegas a algunas partes de tanta pobreza, que tú dices el perro no puede estar aquí. El humano no puede estar aquí, este no es un lugar habitable", indica la subdirectora.

Según el censo realizado en el 2023 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria en Colombia fue 33.0% y la pobreza extrema fue de 11.4%.

Parra afirma que la pobreza es una de las causas del abandono y por eso es una de las prioridades para superar en Latinoamérica.

Llegas a algunas partes de tanta pobreza, que tú dices el perro no puede estar aquí. El humano no puede estar aquí, este no es un lugar habitable Natalia Parra Osorio, subdirectora de cultura ciudadana y gestión del conocimiento del Instituto Distrital de Protección Animal

El COVID-19

La subdirectora de IDPYBA explica que la cantidad de perros callejeros también incrementó, debido a la pandemia del COVID-19.

"El COVID-19 hizo que alguna gente entrara en ciertas crisis de pánico pero también gente que entró en crisis reales pues la misma enfermedad o temas económicos", indica Parra.

Muchas personas dejaron a las mascotas porque pensaban que eran transmisores de la enfermedad o por razones económicas, no podían cuidarlos más.

La inmigración

La llegada de inmigrantes a Bogotá ha sido un factor importante en la cantidad de perros en situación de calle.

"Algunos de ellos han traído animalitos además de razas fuertes para venderlos, entonces eso creció el tema", cuenta Parra.

Además, muchos no cuentan con la cultura de cuidar al animal, explica la subdirectora.

"Identificamos que buena parte del abandono también tiene que ver con algunas prácticas que de pronto tienen que ver con personas que venían de un contexto donde no había sensibilización en ese sentido y que también su situación económica los ha llevado a cometer ciertas conductas, ciertas situaciones", dice Parra.

UN PROBLEMA QUE TAMBIÉN AFECTA A EEUU

Esta situación de perros sin dueño u hogar no solo ocurre en Colombia, también se vive en Estados Unidos incluyendo el estado de Florida, pero de una forma diferente.

De acuerdo con Shelter Animal Count , en EEUU durante el 2023, el ingreso de perros a los refugios, entre enero y septiembre, aumentó el 2.5%. Pero, las adopciones disminuyeron un 1.2% con respecto a las cifras de 2022.

¿CUÁL ES EL CASO EN FLORIDA?

De acuerdo con un estudio realizado en 2023 por la Universidad de Florida (UF), de los 293,605 perros y gatos que salieron de los albergues en este estado, solo el 61% de las mascotas fueron adoptadas y al resto las trasladaron a otros refugios de animales, fueron recuperadas por sus dueños o les practicaron la eutanasia.

Jossie Aguirre, CEO de la Sociedad Protectora de Animales del Gran Miami, indica que los albergues se encuentran en medio de una crisis.

"Ahora, en el bienestar animal decimos que estamos en medio de una crisis. Esa crisis es muy específica porque el costo de vivienda es muy alto en este momento en especial en Miami", afirma Aguirre. "Personas que llevaban cuidando animales por años, ahora no pueden hacerse cargo de ellos".

También Aguirre explica que los dueños dejan a sus mascotas por salud o porque no son admitidos en la mayoría de los condominios.

"Algunos tienen condiciones médicas o se mudan y donde viven ahora, hay políticas que no permiten animales o hay costos asociados a ello", dice Aguirre.

"Cali" la perrita que lleva dos años en el albergue "Cali" es una perrita que vive en el albergue de la Sociedad Protectora de Animales del Gran Miami (Humane Society of Greater Miami). Este animal tiene cuatro años y tres meses, su raza es una mezcla de Terrier, pesa 50 libras y llegó al albergue hace 830 días con 7 cachorros. Antes, estuvo en el albergue del condado Miami-Dade. No se conoce cómo "Cali" llegó al albergue de Miami-Dade, se cree que la abandonaron o es una mascota perdida. "Cali" es juguetona, alegre, tiene mucha energía y está en búsqueda de un nuevo hogar. Sin embargo, pasan los días e incluso años y aún no ha encontrado una familia. Humane Society of Greater Miami "Cali" vive en la Sociedad Protectora de Animales del Gran Miami y lleva años esperando ser adoptada (Foto de archivo).

Según los expertos, el problema radica no solo en que las personas ya no pueden cuidar a sus mascotas, sino que los albergues no tienen espacio suficiente para ellas.

Personas que llevaban cuidando animales por años ahora no pueden hacerse cargo de ellos, Jossie Aguirre

Es el caso del refugio del condado Miami-Dade, el cual cerró sus puertas temporalmente desde el 22 de junio hasta el 10 de julio del 2024. Este refugio, no recibió más animales porque ya tenían muchos perros y gatos bajo su cuidado; los que han llegado después, están siendo trasladados a otra sede, en donde no hay aire acondicionado.

En el condado Broward también se presentó una situación similar. Las cifras del departamento del cuidado de animales indican que, entre el 1 de enero del 2020 y el 1 de enero del 2024, salieron 26,799 perros y gatos. De estos, solo 12,466 fueron adoptados.

Mary Steffen, vicepresidenta senior de operaciones de la Sociedad Protectora de Animales del Condado Broward (Humane Society of Broward County), cuenta que los albergues se encuentran casi llenos o en su máxima capacidad.

Por esta razón, en esta organización están en una constante búsqueda de personas que cuiden temporalmente a las mascotas, con el objetivo de darle un respiro a los animales y así aliviar la tensión que estos puedan tener al pasar tanto tiempo en los refugios.

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA ?

Adopción

Steffen dice que adoptar es una manera de solucionar el problema, porque se le ofrece un hogar a las mascotas y además, es más económico que comprarla.

"Las cosas que deberías considerar antes de adoptar son tu hogar, qué está permitido y qué no", dice Steffen. También, debes preguntar la opinión de tu familia, indagar hasta qué punto es capaz de comprometerse con el cuidado del animal, explica la directora senior del refugio.

Además , agrega que es importante visitar el albergue con una idea de lo que estás buscando, "desde un punto de vista de personalidad y un nivel de actividad en una mascota", recomienda Steffen.

Otros aspectos que debes tomar en cuenta al adoptar:

Las responsabilidades de la familia

Si vives con bebés o niños; o si hay personas de la tercera edad

Asesorarse con los expertos sobre el tipo de mascota que estás buscando

Esterilización

Según Aguirre, una de las formas más acertadas de resolver el problema es la esterilización y la castración.

"Necesitamos arreglar la mayor cantidad de animales posibles para que no tengamos más animales naciendo alrededor del condado de Miami-Dade", dice Aguirre.

Parra concuerda con que la misma práctica se lleve a cabo en Colombia.

"Cuantos menos perros y gatos hayan, menos perros y gatos habrá sufriendo", indica Parra.

Educación

Parra afirma que la pedagogía hace parte importante de la solución.

"Lo que principalmente se necesita es podernos educar, en dejar de concebir a los animales como cosas, como bienes, como algo para exhibir", confirma Parra.

Parra también explica que la clave está en la cultura y en valorar la vida del animal.

"Entender que si tenemos una vida en casa, si conformamos una familia interespecie, pues tenemos toda una serie de responsabilidades porque ese animal depende de nosotros, cree en nosotros", indica Parra.

Cambiar las políticas de alquiler

Aguirre afirma que una forma de solucionar la problemática es cambiar las políticas de los condominios de alquiler, ya que este estos tienen restricciones a la hora de tener mascotas en casa.

"Hay muchas, muchas restricciones y cuando caminas por los albergues lo que vas a ver son increíbles perros grandes", cuenta Aguirre. "Pero esos perros grandes no son aceptados en esas instalaciones y cuando son aceptados tienen restricciones de razas".

¿QUÉ SIGUE?

La problemática aún se mantiene y las organizaciones locales e internacionales continúan tomando medidas para buscar una solución.

Tú puedes ser parte de ella al adoptar, donar fondos para que estos animales pueden seguir viviendo en los albergues o convertirte en voluntario.

Desde el 10 de agosto hasta 10 de septiembre, NBCU Local llevará a cabo su campaña de adopción en alianza con más de cien albergues. Podrás revisar donde está el albergue local más cercano aquí.

Colaboradores adicionales del proyecto:

Videógrafo: Auggie González/Laura Daniela Pineda Vásquez

Editor: Luisiana Ríos