Pablo Vierci y “La sociedad de la nieve”: el relato más íntimo de la tragedia de Los Andes

Por décadas, la historia de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ha sido contada desde distintas perspectivas. Sin embargo, el escritor y periodista Pablo Vierci, amigo y compañero de clase de muchos de los protagonistas, se propuso narrarla desde la cercanía y el respeto absoluto por los 45 jóvenes que viajaban en aquel avión. Su libro La sociedad de la nieve y la película homónima, dirigida por J.A. Bayona, han marcado un hito en la forma de contar esta tragedia, mostrando no solo el milagro de los 16 sobrevivientes, sino también honrando la memoria de los 29 que no lograron regresar.

Un vínculo personal con la tragedia

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Pablo Vierci no es un narrador ajeno a los hechos. En 1972, cuando el avión se estrelló en la Cordillera de los Andes, muchos de sus amigos de la infancia iban a bordo. Entre ellos, Roberto Canessa, uno de los dos jóvenes que cruzaron la montaña en busca de ayuda. “Fue esa coincidencia de ser su amigo, de que me gustara escribir y de sentir que alguien debía contar la historia no solo de los que vivieron, sino también de los que murieron”, explica Vierci.

En 1973, la historia ya había sido documentada en Viven, libro escrito por el periodista británico Piers Paul Read, que más tarde sería llevado al cine. Pero para Vierci, la historia debía ser contada con una mirada más íntima, desde la experiencia de quienes vivieron la tragedia y aquellos que no tuvieron la oportunidad de contar su versión.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Yo quería hacer un homenaje a los 45. No solo a los 16 que lograron sobrevivir, sino también a los 29 que hicieron el gesto de generosidad más extremo: entregar su cuerpo para que sus amigos pudieran seguir viviendo”, señala Vierci. Este pacto, escrito en una carta entre los sobrevivientes, representa uno de los aspectos más conmovedores de la historia: en las condiciones más extremas, cuando todo indicaba que no había esperanza, lo que emergió no fue lo peor del ser humano, sino lo mejor.

El sufrimiento compartido de un rodaje inmersivo

La historia de La sociedad de la nieve no solo impactó en su versión literaria, sino que su adaptación cinematográfica llevó la experiencia al extremo. Vierci, quien coescribió el guion junto a Bayona, recuerda cómo el rodaje se convirtió en una vivencia que replicó, de alguna manera, el espíritu de supervivencia que se vivió en los Andes.

El equipo pasó cuatro meses en Sierra Nevada, en plena pandemia de COVID-19, enfrentando condiciones adversas similares a las que sufrieron los protagonistas de la historia real. “Fue un sufrimiento glorioso”, describe Vierci. Durante la filmación, muchos actores y miembros del equipo enfermaron, las temperaturas eran extremas y la progresión cronológica del rodaje hizo que los actores realmente perdieran peso con el tiempo.

“El espectador siente que está dentro del avión. La película se grabó de manera inmersiva para que quien la vea no sea solo un testigo, sino que experimente la tragedia desde dentro”, explica el escritor.

Una historia que sigue vigente

A más de 50 años de la tragedia, la historia sigue conmocionando al mundo. La película ha sido vista por más de 258 millones de personas y la conversación sobre lo ocurrido sigue abierta. Uno de los sobrevivientes, cuya salud estaba deteriorada, temió no llegar al estreno del filme el 4 de enero de 2024. En febrero, Bayona, Vierci y él viajaron juntos en avión para que pudiera ver la película. En aquel emotivo momento, el sobreviviente les dijo: “Cumplieron”.

Vierci ha dedicado su carrera a narrar historias de resiliencia. En su libro Tenía que sobrevivir, escrito junto a Roberto Canessa, explora cómo el médico encontró su vocación tras la tragedia, dedicando su vida a salvar a niños con malformaciones cardíacas. “Él se identifica con esos niños porque la sociedad los da por muertos antes de tiempo, como sucedió con nosotros en la montaña”, señala el escritor.

Más allá del mito

Lo ocurrido en los Andes en 1972 es mucho más que una historia de supervivencia. Es una reflexión profunda sobre la condición humana, sobre los límites de la resistencia y sobre el poder del sacrificio.

Pablo Vierci tardó 35 años en escribir La sociedad de la nieve, un libro que no solo reconstruye los hechos, sino que da voz a cada uno de los protagonistas. Porque, como él mismo dice, esta no es solo la historia de los que lograron volver, sino también de aquellos que nunca dejaron la montaña.