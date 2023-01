Este artículo está escrito en primera persona.

Me tomó 20 años de pruebas y errores para acumular una riqueza multimillonaria.

Ahora, a los 64 años, recojo mis ingresos de 18 compañías y 12,000 apartamentos de los que soy dueño.

A pesar de esto, me hubiera gustado desde mucho antes saber cómo los ultra ricos piensan sobre el dinero. He entablado amistad con muchos millonarios durante mi carrera como inversionista, y he pasado mucho tiempo observando sus hábitos.

Aquí hay ocho secretos que ellos conocen que la mayoría de nosotros no conocemos:

1. ELLOS NO DIVERSIFICAN SUS INVERSIONES DESDE EL PRINCIPIO

En términos generales es una buena práctica diversificar tu portafolio invirtiendo en una mezcla de diferentes acciones, fondos, y otras inversiones, pero a medida que los multimillonarios construyen sus riquezas, muchas veces ponen todas sus inversiones en proyectos propios, y luego diversifican una vez que tienen más ganancias.

Ellos Musk, por ejemplo, puso los $22 millones que hizo vendiendo su primera compañía, una guía online de negocios llamada Zip2, por completo en su próxima empresa, un servicio bancario online llamado X.com

Después de que X.com se fusionó con PayPal, Musk ganó $180 millones de la venta de PayPal a eBay. Eso le dio los fondos necesarios para invertir en Tesla, SpaceX y otros emprendimientos.

2. ENTIENDEN QUE LAS DEUDAS SON PARA LAS EMPRESAS, NO LAS PERSONAS

A medida que fui construyendo mi riqueza, no acumulé deudas en compras no esenciales como ropa de diseñador o casas lujosas.

Incluso si podía pagar esas cuentas, no quería desperdiciar dinero pagando intereses. En lugar de eso, puse todo mi dinero a generar más ganancias. Para mi se trataba de eso, invertir mis ganancias en mi negocio.

También compré mis propiedades en efectivo, y nunca pagué intereses en tarjetas de crédito.

En algunos casos, cuando estás tratando de hacer crecer tu negocio, las deudas pueden ayudarte a generar dinero porque te dan acceso a fondos que generarán ingresos más rápido.

3. SER DUEÑO NO ES SIEMPRE SU PRIMERA INVERSIÓN

Puede que comprar tu casa sea el “Sueño Americano”, pero muy pocas veces es el objetivo de los ricos.

En mi opinión, uno no siempre ve el retorno en la inversión siendo dueño de una propiedad como en otros lugares donde se puede invertir dinero. Soy dueño de tres casas, pero no las compré hasta que pude adquirirlas en efectivo.

4. EL INGRESO DE DINERO CONSTANTE POR PROPIEDADES SIRVE PARA PROTEGER Y HACER CRECER LAS GANANCIAS

Los ingresos mensuales limpios de alquileres, después de pagar las cuotas de la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento, son una manera excelente de hacer crecer tus ganancias.

Se puede generar un ingreso pasivo siendo dueño de estas propiedades, y por lo general es mucho más fácil venderlas que tu residencia primaria. Cuando vendes tu residencia primaria, debes encontrar a un comprador que se vea viviendo allí. Cuando vendes una propiedad con el objetivo de que se alquile, solo tienes que buscar a un comprador que quiera tener ganancias.

5. SIEMPRE COMPRAN EN CANTIDAD

Los ricos están dispuestos a gastar más en cada compra para poder conseguir un mejor precio por unidad, ahorrar tiempo, y no tener que repetir actividades inútiles.

Esto puede aplicar tanto para un negocio -- los ricos puede que hagan contratos para comprar equipamiento o materiales en grandes cantidades -- como en la vida cotidiana. Cuando puedo, compro todo lo que no tenga fecha de vencimiento en grandes cantidades.

6. INVIERTEN EN SU CÍRCULO CERCANO

Nunca me pasó que alguien que no me conociera invirtiese en mis negocios. La mayoría de las propiedades que tengo hoy las adquirí por medio de vendedores que me eligieron a mí por sobre otros compradores calificados porque ya teníamos una relación, y tenían confianza en mis habilidades de cerrar el trato.

Cuanto más alguien te conoce, más confiarán en ti y creerán en tus talentos y habilidades. Esto lleva hacia mejores oportunidades, decisiones más rápidas y márgenes de ganancias más amplios.

Invierte tiempo y recursos en cultivar y mantener buenas conexiones.

7. NUNCA ESTÁN SATISFECHOS

Uno de mis amigos, el director ejecutivo de varias compañías, ha trabajado con algunas de las personas más ricas del mundo.

Una vez le pregunté qué era lo que todos ellos tenían en común y me dijo: “Ninguno de ellos estaba satisfecho con lo que ya habían logrado, en lugar de eso, se enfocaban en lo próximo que se podría lograr”.

Los ricos nunca están satisfechos con sus logros anteriores, siempre creen que pueden alcanzar más y esto los lleva a pensar en futuras ideas de negocios, invenciones, inversiones, y otras formas de multiplicar sus riquezas.

8. NO PIERDEN TIEMPO TRATANDO DE HACERLO TODO ELLOS

Los ricos saben que el tiempo es el único recuerdo que escasea -- no se puede comprar más. Es por ello que tratan de maximizar el tiempo dejando de lado la necesidad de controlar cada detalle pequeño de sus negocios o portafolios, y aprenden a delegar de forma efectiva con personas buenas e inteligentes dispuestas a cambiar su tiempo por dinero.

Grant Cardone es el director ejecutivo de Cardone Capital, el autor del libro “The 10x Rule” y el fundador de The 10x Movement y The 10x Growth Conference. Es el dueño y lleva adelante siete compañías y un portafolio de proyectos valorado en $4,000 millones. Síguelo en Twitter en @GrantCardone.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Grant Cardone para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.