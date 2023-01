En mayo, Hannah Williams realizó un cambio con el que mucha gente sólo sueña: dejó su trabajo como analista de datos para convertirse en creadora de contenidos.

En ese momento, había tenido unos meses de éxito a través de su TikTok personal, donde compartía experiencias sobre la búsqueda de empleo y la negociación de su salario, lo que la inspiró para lanzar Salary Transparent Street, una serie de TikTok en la que preguntaba a desconocidos algo que se supone que no debes preguntar: ¿Cuánto dinero ganas?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La serie se hizo viral y Williams vio una oportunidad única en la vida.

"Sabía que no se tiene una cuenta con tanto éxito tan rápidamente sin que sea monetizable de alguna manera", dice. "Estaba dispuesta a descubrirlo".

En unos meses, Williams y su prometido, James Daniels, dejaron sus trabajos para enfocarse en convertir Salary Transparent Street de unos pocos videos de TikTok en un negocio. Han recorrido 10 estados, entrevistado a cientos de personas y conseguido acuerdos con marcas por valor de seis cifras. Hasta ahora, Salary Transparent Street tiene ingresos de casi $600,000, y la pareja vive de un sueldo de $200,000 al año.

CNBC Make It habló con Williams, de 26 años, sobre cómo se preparó para la gran renuncia, los altibajos de ser tu propio jefe y consejos para los trabajadores que quieran seguir sus propios emprendimientos en 2023.

CÓMO DEJÓ SU TRABAJO

Aunque Williams terminó dejando su empleo en mayo, dice que estaba mentalmente preparada para dejarlo mucho antes. ¿Qué era lo que más se lo impedía? Para poder desarrollar Salary Transparent Street como ella quería, Williams necesitaba que Daniels (el camarógrafo de la serie) dejará también su trabajo de oficina en la contratación gubernamental.

Era un gran riesgo perder unos ingresos estables y apostar por algo nuevo. Pero Williams, analista de datos, revisó los números y llegó a la conclusión de que el cambio podría ser beneficioso.

"Sabía que había ofertas de marcas muy especializadas y perfectas para nosotros que podrían tardar un par de meses en hacerse realidad, pero eran posibilidades", dice Williams. Además, como la pareja no tenía hijos ni hipoteca, el momento no podía ser mejor para arriesgarse un poco.

Tal y como lo ve Williams, " fallar no era lo peor". Siempre podía volver a su otro trabajo o encontrar uno similar si la serie no resultaba. Lo peor, en realidad, sería no intentarlo.

Así que, con $10,000 en ahorros, Williams y Daniels renunciaron.

En dos semanas, Williams se puso en contacto con dos agentes que le proporcionaron $24,000 en capital inicial para los dos primeros meses de Salary Transparent Street. Williams y Daniels utilizaron el dinero para pagar sus facturas, los gastos básicos de manutención y viajar para hacer los videos.

Salary Transparent Street siguió ganando impulso y llegó a millones de espectadores. Williams se asoció con marcas como Fiverr, The Knot y Cleo, una aplicación de presupuestos. Luego, en septiembre, llegó una gran cuenta: Williams firmó un contrato de seis meses con Indeed, la plataforma de búsqueda de empleo, por casi medio millón de dólares.

LOS INCONVENIENTES DE SER TU PROPIO JEFE

Crear tu propia marca en las redes sociales no está libre de dificultades. Al igual que con cualquier trabajo, dice Williams, ser tu propio jefe también tiene algunas desventajas, la mayor de las cuales es que internet nunca se detiene.

"Así que puedes tirar las vacaciones por la ventana, puedes tirar un fin de semana por la ventana. Es increíblemente difícil cuando el trabajo se convierte en tu vida, y el equilibrio entre trabajo y vida personal que tenías antes desaparece por completo", dijo Williams.

Con todo eso, Williams prefiere dedicar ese esfuerzo a algo que ha construido ella misma, en lugar de trabajar un fin de semana para una empresa en la que no está tan implicada.

Otro efecto secundario: el cansancio. "Ha sido una lección muy interesante aprender que trabajar todo el tiempo no es la solución para hacer las cosas", dice. "Al final, el cerebro ya no puede más".

Para combatir el cansancio, Williams dice que ha sido crucial saber cuándo es más productiva y cuándo puede darse un respiro. Por ejemplo, le gusta dedicar tiempo a tareas administrativas por la mañana, antes de que otras personas se despierten y le pidan cosas.

Luego, para no sentirse demasiado cansada, programa su trabajo por horas, incluyendo cuándo debe tomarse un descanso para dar un paseo o leer. "Si está en mi calendario, lo cumpliré", dice. Programar los descansos crea responsabilidad. "Ha sido difícil darme cuenta de que necesito hacer una pausa y relajarme un poco, y luego volver a ello. Y eso me va a ayudar a ser más productiva en lugar de ir a toda velocidad todo el tiempo".

Por último, otro gran inconveniente de ser empresaria de internet es moderar los comentarios en sus videos y publicaciones en las redes sociales. No sólo consume mucho tiempo, sino que a veces los comentarios pueden ser malos, lo que, según Williams, afecta a su salud mental. Ahora que ha reducido un poco su trabajo, también ha contratado a una asistente ejecutiva que le ayuda con la moderación de contenidos y que ganará $80,000 al año con beneficios médicos y PTO cuando se convierta en empleada a tiempo completo en enero.

CONSEJOS PARA QUIENES BUSQUEN TRABAJO EN 2023

Por mucho que Williams quiera decir a los demás que asuman riesgos y den grandes pasos en su carrera, también sabe que la gente está preocupada por la economía en 2023. "Si entramos en recesión, eso significará que el mercado laboral tendrá menos ventajas", afirma. "Así que infórmate de ello y toma decisiones calculadas".

Pero eso no significa que tengas que quedarte en una mala situación. Todavía puedes aprovechar la información que hay ahí fuera para averiguar si te están pagando mal y pedir un aumento, o cambiarte a un trabajo, empleador o sector.

"Cuando dejé mi trabajo, sabía que mi plan de reserva si no resultaba mi plan era volver a mi antiguo trabajo o regresar a un sector en el que tuviera una carrera sólida", dice Williams. "Hay tantos recursos ahí fuera que pueden capacitarte para hacer un cambio si quieres".

Y añade: "No tengas miedo de arriesgarte. Sólo asegúrate de que sean decisiones informadas".

TENER UN IMPACTO MÁS GRANDE

El nuevo año se presenta brillante para Williams y Salary Transparent Street: La marca acaba de superar los $100,000 suscriptores en YouTube y se acerca al millón de seguidores en TikTok. Williams publicará dos nuevos podcasts en enero, que se enfocarán en los perfiles laborales y las historias profesionales de los usuarios.

Para el primer aniversario de Salary Transparent Street, en abril, Williams espera haber tenido ganancias de $1 millón.

Williams se ha mantenido fiel a su mensaje de ayudar a disipar los tabúes sobre el dinero conversando con desconocidos en la calle. También espera tener algún día un impacto más allá de las redes sociales: Williams defiende la necesidad de una mayor transparencia salarial como medio para acabar con las diferencias salariales, incluso nuevas leyes que obliguen a las empresas a hacer públicos sus rangos salariales en los anuncios de empleo. Recientemente testificó virtualmente ante el comité de Washington en apoyo de su Ley de Rango Salarial de 2022, que obligaría a los empleadores a poner los rangos salariales en las ofertas de empleo.

"Me encantaría tener una voz… utilizar nuestra plataforma para lograr un cambio que realmente tenga impacto", dijo Williams.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jennifer Liu, CNBC para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.