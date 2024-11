Desde el Viernes Negro hasta el Ciberlunes es uno de los períodos de compras más activos del año, ya que los consumidores intentan aprovechar al máximo las ofertas del fin de semana.

Los minoristas tientan a los compradores con incentivos y descuentos, pero estos no son necesariamente los mejores precios del año, según los expertos en compras.

Esto es lo que no debes comprar en el Black Friday y cómo conseguir los precios más bajos en general.

Por lo general, los cinco días que comienzan el Día de Acción de Gracias y terminan el Cyber ​​Monday son algunos de los días de compras más activos del año.

Este año, la cantidad de personas que compran en tiendas y en línea durante ese período podría alcanzar un nuevo récord, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas.

Pero los consumidores que intentan aprovechar al máximo las ofertas del Viernes Negro pueden no obtener los mejores precios de la temporada.

Según el informe Best Things to Buy on Black Friday 2023 de WalletHub, el 35% de los artículos de los principales minoristas no ofrecieron ahorros en comparación con sus precios anteriores al Viernes Negro. El sitio comparó los anuncios del Viernes Negro con los precios en Amazon a principios de ese otoño.

"Algunas ofertas del Viernes Negro son engañosas, ya que los minoristas pueden inflar los precios originales para que una oferta parezca una mejor oferta", dijo la experta en ahorros para el consumidor Andrea Woroch.

Este año, en particular, algunas de las ofertas ya son lo mejor que pueden llegar a ser.

"Esos días festivos se han diluido un poco porque los minoristas quieren maximizar los días de venta", dijo Adam Davis, director gerente de Wells Fargo Retail Finance.

“Para agravar la importancia de extender la temporada navideña, los minoristas se enfrentan a una temporada de ventas más corta entre el Día de Acción de Gracias y Navidad, casi una semana más corta en 2024”, dijo. “Eso obligará a los minoristas a ser bastante promocionales en noviembre”.

Preocupaciones sobre el envío

Hay otra buena razón para comprar temprano. Los consumidores están cada vez más preocupados de que sus pedidos en línea no lleguen a tiempo para las vacaciones, y con razón.

El nuevo director ejecutivo de DHL Supply Chain para América del Norte, Patrick Kelleher, dijo recientemente a CNBC que los artículos pueden llegar más tarde que en años anteriores, especialmente aquellos pedidos en fechas importantes como el Viernes Negro y el Cyber ​​​​Mond.

En un período de tan alto volumen, los transportistas externos están particularmente presionados, según Lauren Beitelspacher, profesora de marketing en Babson College. Una escasez de mano de obra en curso también significa que algunas empresas simplemente no pueden contratar suficientes trabajadores para clasificar, transportar y entregar los paquetes a tiempo.

“Estamos muy malcriados; llegamos al punto en que pensamos en algo que queremos y aparece mágicamente”, dijo Beitelspacher. Pero al mismo tiempo, “hemos aprendido lo frágil que es la cadena de suministro”.

Cuando hay más paquetes para enviar, los tiempos de envío aumentan, lo que también puede aumentar la posibilidad de que se dañen, se pierdan o sean robados en el camino, sin mencionar el riesgo de “piratería en el porche” una vez que se entrega un artículo.

Qué descuentos esperar en el Black Friday

“Es fácil ver descuentos del 20% al 30%”, dijo Davis, pero “no necesariamente en toda la tienda”.

Dependiendo del minorista, algunas rebajas podrían ser de hasta el 50%, según Beitelspacher. Sin embargo, las marcas premium, incluidas las empresas de ropa deportiva de alta gama como Nike, Alo o Lululemon, probablemente no ofrecerán descuentos de más del 20% o 30%, dijo. “Es un delicado equilibrio entre mantener la integridad de la marca premium y ofrecer promociones”.

Como en años anteriores, estas empresas son conscientes de lo sensibles que se han vuelto los consumidores a los precios.

“Las vacaciones son un momento en el que la gente quiere darse un capricho, pero también quiere que su dinero dure más”, dijo Beitelspacher.

Con ese fin, los minoristas también intentarán atraer a los compradores para que gasten con incentivos, como una tarjeta de regalo gratis con una compra mínima, dijo Woroch. “Muchas tiendas también ofrecerán recompensas adicionales cuando gastes una cierta cantidad en el Black Friday”.

Qué no comprar en el Black Friday

Normalmente, el Black Friday es un buen momento para encontrar precios bajísimos en ropa de otoño, incluidas franelas, vaqueros, abrigos y accesorios, así como televisores y productos electrónicos de consumo.

Pero espere a comprar productos de belleza y calzado, que suelen ser mejores compras en el Cyber ​​Monday, dijo Woroch.

Para quienes planean un viaje, el “Travel Tuesday” es un buen momento para obtener descuentos en tarifas aéreas, cruceros y paquetes turísticos, ya que muchos hoteles ofrecen entre un 20% y un 30% de descuento sobre las mejores tarifas disponibles.

Los viajeros pueden consultar las ofertas del Travel Tuesday de 2023 para tener una idea de qué esperar este año.

En el caso de los juguetes, podría ser conveniente esperar hasta las dos últimas semanas de diciembre, y las decoraciones navideñas son más baratas los últimos días antes de Navidad o justo después, según Woroch.

Los equipos de ejercicio, la ropa de cama y la ropa de cama tienden a tener más descuentos durante las “ventas blancas” de enero, dijo, y las ofertas de muebles y colchones suelen ser mejores durante otros fines de semana festivos durante todo el año, como los fines de semana del Día de los Presidentes, el Día de los Caídos y el Día del Trabajo.

Cómo obtener precios aún más bajos

Woroch recomienda usar una extensión de navegador de seguimiento de precios como Honey o Camelizer para estar atento a los cambios de precios y avisarte cuando un precio baje. Honey también escaneará en busca de códigos de cupón aplicables.

Si estás comprando en persona, prueba la aplicación ShopSavvy para comparar precios. Si un artículo cuesta menos en otra tienda o sitio popular, a menudo el minorista igualará el precio, dijo Woroch.

Además, acumula descuentos: combina recompensas de tarjetas de crédito con códigos de cupón y un sitio de devolución de efectivo como CouponCabin.com recuperará dinero de esas compras. Luego, tome fotografías de sus recibos usando la aplicación Fetch y obtenga puntos que puede canjear por tarjetas de regalo en minoristas como Walmart, Target y Amazon.

Por último, preste atención a las políticas de ajuste de precios. “Si un artículo que compra durante el Black Friday sale a la venta por menos poco tiempo después, es posible que pueda solicitar un ajuste de precio”, dijo Woroch. Algunos minoristas como Target tienen políticas que se aplican durante toda la temporada y que pueden aplicarse a las compras realizadas hasta el 25 de diciembre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Dickler para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.