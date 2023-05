Mi viaje para convertirme en el primer millonario hecho a sí mismo en mi familia, a través de los ingresos pasivos de la inversión en bienes raíces y mi negocio de finanzas personales, surgió del deseo de pasar más tiempo con la familia.

Construir flujos de ingresos pasivos me ha permitido trabajar menos y estar más presente con mi esposa y nuestros dos hijos. Ser frugal y preservar nuestros ahorros también ha ayudado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Pero vivir frugalmente no se trata solo de gastar menos o comprar cosas baratas; se trata de ser más intencional y no derrochar. Aquí hay cinco cosas en las que me niego a gastar mi dinero y mi tiempo:

1. NUNCA COMPRO AUTOS NUEVOS

Los autos a menudo pierden alrededor del 60% de su precio de compra original en los primeros cinco años, por lo que no puedo justificar gastar tanto dinero sabiendo que el valor solo se depreciará.

Las primas de seguro para autos nuevos también suelen ser más caras que las usadas. Así que prefiero comprar un auto usado que tenga un par de años y menos de 100,000 millas.

2. NUNCA COMPRO ARTÍCULOS DE MODA RÁPIDA

No pienso demasiado en mis atuendos. Guardo un pequeño armario de ropa sencilla y atemporal. Si voy casual, combinaré jeans azules con una camiseta o polo. Si asisto a un evento formal, usaré traje y corbata.

Solo compro artículos nuevos cuando necesito reemplazar la ropa con agujeros implacables debido al desgaste normal. Una de las cosas más importantes que les enseño a mis hijos es cómo cuidar sus pertenencias y hacer que duren.

3. NUNCA COMPRO MÁS COMIDA DE LA QUE NECESITO

Soy muy intencional con mi lista de compras y siempre planeamos nuestras comidas en torno a lo que ya tenemos en casa.

Tampoco me gusta tirar la comida que se puede guardar para el día siguiente. Si estoy en un restaurante y no puedo terminar todo de una vez, me llevo el resto a casa. Considero que es un trato si puedo obtener dos comidas por el precio de una.

Video de Jacqueline Mata. Para más información, visita cnbc.com/espanol.

4. NUNCA COMPRO ARTÍCULOS DE INVERSIÓN DE BAJA CALIDAD

Ser frugal no significa comprar lo que sea más barato. No vale la pena sacrificar la calidad para ahorrar unos pocos dólares.

Si estoy buscando comprar un artículo de inversión, como un colchón, un sofá o un refrigerador, investigaré y leeré todas las reseñas de productos. Prefiero tener cosas que puedan sobrevivir a múltiples usos que reemplazarlas constantemente porque están mal hechas.

5. NUNCA PASO TIEMPO CORTANDO MI PROPIO CÉSPED

Uno de mis pasatiempos favoritos cuando tuve mi primera casa fue cortar el césped. Me enorgullecía cuidarlo. Pero era agotador y consumía mucho tiempo.

Ahora tengo una empresa de jardinería que viene a cortarme el césped una vez a la semana. Puedo usar el tiempo extra ahorrado con mi familia. Enseñaré a mis hijos a codificar, tocar la guitarra con ellos o llevarlos al zoológico.

La lección aquí es simple: delegar y pagar a las personas para que hagan cosas (incluso si son tareas simples) a menudo vale la pena. Te da tiempo para hacer cosas más significativas.

Jonathan Sanchez es cofundador de Parent Portfolio, un sitio web que ayuda a las familias a aprender a aumentar su riqueza y criar niños económicamente responsables. Sígalo en Twitter @TheParentPort.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jonathan Sanchez para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

Conoce aquí los detalles.