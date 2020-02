Declaran guerra al sargazo en playas de Miami Dade

El condado planea esta semana desplegar excavadoras, cargadores frontales y camiones volquete para recoger el sargazo acumulada en las playas, este viernes iniciarán en la calle 26 y 31 en Miami Beach.

“Toda la responsabilidad no se le puede adjudicar a las autoridades, es un tema de todos” dijeron turistas consultados por Telemundo 51”

Las autoridades estiman que la extracción diaria de sargazo en las playas costaría alrededor de $ 45 millones al año, y requeriría 880 viajes en camión.

“Hay que limpiar las playas, pero no es limpiarla una vez y no hacer más nada mientras los humanos no hagamos algo” señaló la turista colombiana Olga Piedraita tras agregar que “lo menos que podemos hacer como humanos decentes es venir a ayudar a limpiar las playas”

El condado debe presentar planes con anticipación sobre cómo proteger los nidos durante las operaciones de limpieza del sargazo, no obstante el Alcalde de Miami Carlos Giménez, pidió al gobernador Ron DeSantis que otorgue a Miami-Dade un permiso de temporada hasta octubre, según reportó el Miami Herald.

“Este problema del sargazo no solo afecta a los turistas sino que afecta a todo el ecosistema, los peces, crustáceos, incluso las barreras de coral se ven afectadas por la cantidad de sulfito que suelta el sargazo” manifestó el turista Juan Ervelaiz.

El sargazo se propaga en aguas más cálidas, por lo que los científicos consideran que el cambio climático empeora la situación.

“Màs allá de hacer una limpieza en este momento qué claramente es necesario para él turismo, lo que más preocupa es que el fenómeno se está extendiendo y tiene en crisis a varias costas de México, incluso se ha ampliado a toda la zona de Cancún” sentenció Juan.

El sargazo o macroalgas provenienen de África occidental, tanto residentes como turistas de Miami Beach que se quejan del mal olor y el mal aspecto que da la hierba a las playas.