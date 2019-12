Aquí encontrarás todo lo que necesitas para celebrar el mes del amor y la amistad

Para este día del amor y la amistad lo único que necesitas es amor... y chocolate!

Aprovecha la promoción del acogedor centro comercial The Shops at Pembroke Gardens en la cual recibes una deliciosa caja de seis bombones gourmet de chocolate de Le Macaron al presentar un recibo de compra por $175 o más de cualquiera de las tiendas ubicadas en este centro. La promoción estará vigente desde el 1 de febrero hasta el 14 de febrero o hasta que se agote el inventario.

Para recibir tu regalo, simplemente lleva tus recibos a la oficina de "Guest Services" ubicada detras de la tienda Steps NY.

Para conocer más detalles visita su página web pembrokegardens.com, o en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram

Este contenido ha sido creado en colaboración con The Shops at Pembroke Gardens. No refleja el trabajo o las opiniones de los trabajadores de Telemundo51.