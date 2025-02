“Esto es un circo”: Raphy Pina reacciona a acusación de Daddy Yankee

El productor musical Rafael “Raphy” Pina reaccionó este miércoles a las alegaciones presentadas por los abogados de Daddy Yankee, quienes afirman tener pruebas de que Pina solicitó que el artista fuera excluido de ciertas comunicaciones empresariales.

A través de un en vivo en sus redes sociales, Pina dejó claro que no tiene intención de hablar mal del reguetonero ni de su expareja, pero lamentó que su nombre se haya visto envuelto en la disputa.

"Se están conectando, ¿ah? Entretiene el chismecito, ¿verdad? Está cab... cómo está el mundo hoy en día. Jala más un bochinche que la música o algo positivo", expresó Pina al inicio de su transmisión.

El empresario recordó su trayectoria con Daddy Yankee, con quien trabajó desde 2015 y a quien considera su amigo. "Nueve años que hablaba con él más de treinta veces al día. Nueve años que me gané su respeto y su amor", destacó.

No obstante, subrayó que su relación laboral con el artista concluyó cuando él fue a prisión y que no está involucrado en la división de bienes de la expareja.

"Yo trabajé con Daddy Yankee, no con Mireddys González. Yo hice negocios con él, no con ella. Que se dejen de estar creando cizaña y tirando nombres para alargar un problema que es de ellos, no mío", sentenció Pina.

Asimismo, el productor criticó la manera en que se ha manejado el divorcio del reguetonero. "Es un p... circo por dinero. Un circo utilizando herramientas para dañar a una persona", aseguró.

Finalmente, Pina reiteró que no está interesado en regresar a la industria musical con ningún otro artista y que solo trabaja con su esposa, Natti Natasha.

"Yo no me dejo de nadie. Perdí y aprendí. Ahora vivo en paz y no me interesa lo que la gente piense de mí", concluyó.

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de $100 millones desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

Los hechos ocurrieron después de que Daddy Yankee confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

A finales de enero pasado, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, para "ordenar" sus corporaciones.