Hoy por Telemundo: los Premios Billboard con los artistas más grandes de la música latina

MIAMI, Florida - Los Premios Billboard de la Música Latina se entregan este jueves en el sur de Florida, con Peso Pluma, Bad Bunny, Grupo Frontera, Karol G y Shakira entre sus principales finalistas.

La premiación de mayor trayectoria y prestigio en la industria de la música latina se transmitirá por Telemundo desde el Watsco Center en Coral Gables.

La alfombra azul de los premios comienza a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Telemundo, el servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo, y por Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe. La gala principal del evento tendrá lugar desde las 8 p.m. ET a las 10 p.m. ET.

Se entregan premios en 48 categorías a través de los principales géneros musicales de Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm y Regional Mexicano. Este año se introducen dos nuevas categorías: Global 200 Artista Latino del Año y Global 200 Canción Latina del Año.

Esta es la vigésima quinta ocasión en que la premiación se transmite por Telemundo.

PRESENTACIONES MUSICALES DE BAD BUNNY Y PESO PLUMA

Bad Bunny volverá al escenario de los premios después de cuatro años de ausencia para el estreno mundial de un nuevo tema. Peso Pluma y Grupo Frontera también tendrán presentaciones en vivo durante la gala en la que Karol G será honrada con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, Ivy Queen con el Premio Billboard ĺcono y Los Ángeles Azules con el Premio Billboard Trayectoria Artística.

La agrupación mexicana de cumbia también se presentará con Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes.

Myke Towers, Yandel, Marc Anthony, Tini, Chiquis, Calibre 50 y Feid son otros de los artistas confirmados con presentaciones en vivo en la ceremonia que contará con Jacky Bracamontes y Danilo Carrera como presentadores.

El astro de la música regional mexicana Peso Pluma interpretará en vivo “Por las noches (remix)”.

PESO PLUMA, EL MÁS NOMINADO

Peso Pluma, uno de los mayores exponentes del panorama musical actual, tiene 21 menciones, incluidas Artista del Año, Compositor del Año, Global 200 Artista Latino del Año y “Top Latin Album” del Año por "Génesis".

Su colaboración en “Ella baila sola”, con Eslabon Armado, compite por seis premios, incluyendo “Hot Latin Song” Canción del Año, Global 200 Canción Latina del Año y Canción del Año, Ventas. Mientras tanto, su colaboración en el tema “La bebé” con Yng Lvcas, tiene cinco menciones, entre ellas “Hot Latin Song” Canción del Año y Canción “Latin Rhythm” del Año.

KAROL G, LA ARTISTA FEMENINA MÁS NOMINADA

Este año marca el segundo año consecutivo que la “bichota” se convierte en la artista femenina con mayor número de menciones en la historia de la premiación, logrando 15 en 2022 y 13 este año.

Karol G compite por los premios de Artista del Año, Gira del Año y “Top Latin Album” del Año por "Mañana será bonito". Su colaboración con Shakira en el tema “TQG” tiene cinco menciones, incluidas las de “Hot Latin Song” Canción del Año y Canción del Año, Latin Airplay.

BAD BUNNY

Por su parte, Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, tiene 15 menciones, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Global 200 Canción Latina del Año por “Tití me preguntó”.

Tiene, además, otras cuatro menciones por el tema “Un x100to”, su colaboración con el Grupo Frontera, entre ellas “Hot Latin Song” Canción del Año y Canción del Año, Streaming.

SHAKIRA

A su vez Shakira tiene 12 menciones. Además de las cinco por el tema “TQG”, es finalista para “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina y Artista “Latin Pop” del Año, Solista. También compite por los premios Canción del Año, Latin Air Play por “Monotonía” y Canción Latin Pop del Año por “BZRP music sessions, vol 53”, junto a Bizarrap, tema que también compite por el premio de Canción del Año, Ventas.

GRUPO FRONTERA

La banda mexicoamericana Grupo Frontera compite por 15 premios, incluidos Artista del Año, Global 200 Artista Latino del Año y cinco de sus menciones son por el tema “Bebe dame” junto a Fuerza Regida, incluidas la de Hot Latin Song Canción del Año y Canción del Año Ventas.

Su tema “Un x100to” junto a Bad Bunny logró cuatro menciones, incluida la de Canción Regional Mexicana del Año.

FUERZA REGIDA

Por su parte, Fuerza Regida también tiene 12 menciones, que además de las cinco por “Bebe dame” junto a Grupo Frontera, incluyen Artista del Año, “Hot Latin Songs” Artista del Año Dúo o Grupo y “Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo.

OTROS ARTISTAS CON MÚLTIPLES NOMINACIONES EN LOS BILLBOARD

Eslabon Armado (10 menciones)

• Rauw Alejandro (7 menciones)

• Rosalía, Bizarrap, Feid y Yng Lvcas (6 menciones)

• Iván Cornejo, Manuel Turizo y Natanael Cano (4 menciones)

• Becky G, Ozuna y Romeo Santos (3 menciones)

• Aventura, Carin León, Daddy Yankee, Edgar “Edge” Barrera, Grupo Marca Registrada, Junior H, MAG, Maná, Marshmello, Piso 21, Quevedo, Sebastián Yatra y Yandel (2 menciones).