PowerOfPink: Moda y estilo por una buena causa

Juntos hacemos la diferencia - 15 años ayudando a nuestra comunidad.

La tienda Brighton tiene un profundo compromiso de retribuir a las comunidades que rodean nuestras tiendas. Únase a nosotros para colaborar con la investigación, la prevención y el tratamiento del cáncer de mama que significa tanto para las familias afectadas por esta enfermedad.

Nuestro objetivo para la campaña Power of Pink de este año es cuidar y educar a los clientes mediante la celebración de eventos que ayudan a las familias que enfrentan cáncer de mama, conectándolos con expertos y recaudando fondos para cientos de organizaciones benéficas locales, como FORCE, las cuales están dedicadas a ofrecer ayuda y educación sobre el cáncer de mama.

Los eventos también se enfocan en reducir el riesgo de cáncer de mama a través de elecciones de estilo de vida saludable. Desde el 29 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2017 por cada producto Power of Pink 2017 comprado, Brighton donará $ 10 para respaldar la causa. Tenemos 3 estilos de pulsera que van desde $ 45 a $ 78 más un llavero, $ 40.

