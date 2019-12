Padrastro de Larry Hernández habla de su dolor

El hombre que crió a Larry Hernández no puede contener el llanto al hablar del problema legal que tiene bajo arresto al cantante en Estados Unidos, de acuerdo a entrevista exclusiva concedida a Un Nuevo Día.

En México, Eleazar Caniceros dice que se le hace muy difícil la situación. "El es una persona muy buena y yo no lo puedo creer que le hayan hecho eso a mi hijo, se me hace duro. Duro, duro se me hace", aseguró con un nudo en la garganta.

Aunque quisiera ir a verlo indicó que no puede viajar a Estados Unidos porque no tiene visa y confía en Dios para que liberen a Hernández.

"He mandado a decirle que lo quiero mucho, que se cuide mucho y que todo va a salir bien y espero ojalá sea pronto para tenerlo aquí".

Caniceros contó que no puede dormir y que como sufre de la tensión y es diabético "esto me pone mal". Más detalles en el video que encabeza esta noticia.