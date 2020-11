MCALLEN, Texas- La policía de McAllen confirmó este jueves que dos hombres fueron arrestados tras ser dados de alta del hospital luego de que uno de sus compañeros de banda falleció tras consumir fentanilo.

Los sospechosos fueron identificados como Víctor Manuel Soto, de 28 años de San Juan y José Eduardo Paredes Franco, de 27 años de McAllen. Ambos son trompetistas de la Banda Sinaloense La Nueva Generación de Chuy Hernández.

Soto y Paredes Franco fueron acusados de posesión de sustancias controladas, considerado un delito de tercer grado. Un juez le fijó una fianza de $5,000 a cada uno.

La víctima mortal fue identificada como Sergio Sánchez, de 29 años de Alamo e integrante de la misma banda, quien tocaba el trombón.

De acuerdo con la policía de McAllen, todavía hay un hombre hospitalizado, cuya identidad aún no se ha dado a conocer.

Conforme a las autoridades, los cuatro hombres fueron localizados alrededor de la 1:00 a.m. del sábado, 14 de noviembre en el baño del negocio The Old Beer House ubicado sobre la cuadra 400 sur de la calle 17.

"Mientras la banda cumplía con su participación, fueron víctimas de la maldad, que lamentablemente se vive en el mundo," indicó Gustavos Guarneros, director de la banda, mediante un comunicado.

Guarneros agregó que "se desconoce el motivo de los hechos y la manera exacta en que sucedieron, ya que los integrantes de la banda estaban en descanso y hasta el momento los sobrevivientes no han podido dar declaraciones de los hechos."

Además, Guarneros indicó en el comunicado lo siguiente: "reafirmamos la necesidad de que exista más control de sustancias peligrosas, agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo hacia la agrupación así como su comprensión de que no podemos dar más declaraciones. Pedimos que se maneje la información con veracidad ya que nuestros compañeros fueron víctimas de un desafortunado atentado en el cumplimiento de su trabajo."

Este caso está siendo investigado por la policía de McAllen con el apoyo de la Oficina del Alguacil del condado Hidalgo, la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).