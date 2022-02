“Nadie está obligado”: Farruko dice que devolverá el dinero de fans que no quieren su sermón

El cantante puertorriqueño de música urbana Farruko acudió a sus redes sociales el sábado para enviar un mensaje a los fanáticos que criticaron el acto público de proclamar su conversión religiosa en pleno concierto.

En su cuenta de Instagram, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del exponente musical, publicó una foto de un seguidor que dejó conocer su frustración de acudir al concierto y escuchar una predicación.

“Todo eso está bien, pero pagamos a ver Farru, no a Carlos no sé qué, predicando como un pastor”, comentó el usuario.

El artista le contestó al individuo y aseguró que "Farru" se retiró.

“Pues lamento decirte, hermano, que ‘Farru’ se retiró, y él que está (es) Carlos”, sostuvo.

Incluso, le ofreció la devolución de dinero "con bendiciones de amor" y le preguntó si aceptaba PayPal o criptomonedas como método de pago.

Mientras tanto, el intérprete de "Pepas" lamentó "a los que van a ver a Farru".

“Están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso, los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así solo vaya uno, ahí estaré y los amaré, igual vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonía. Los amo 🙏🏻✝️”.

“El culto hoy (sábado) es en Fort Myers (en el Hertz Arena de Estero, Florida). Nadie está obligado (a ir), hay más artistas que usted puede seguir e ir a ver. Solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans, y Dios es un dios de orden; y la plataforma que me quede, la voy a utilizar para llevar el mensaje”, concluyó.