Estudios de Hollywood interrumpen negociaciones con los actores en huelga

Los Ángeles.- Las conversaciones entre los actores y los estudios de Hollywood se interrumpieron amargamente el miércoles por la noche, acabando con cualquier esperanza de que la huelga de tres meses de los artistas terminara pronto.

Los estudios anunciaron que habían suspendido las negociaciones contractuales, diciendo que la brecha entre las dos partes era demasiado grande para que valga la pena continuar, a pesar de una oferta tan buena como la que recientemente puso fin a la huelga de guionistas.

El sindicato de actores denunció las “tácticas de intimidación” de sus oponentes y dijo que estaban tergiversando enormemente sus ofertas.

El 2 de octubre, por primera vez desde que comenzó la huelga el 14 de julio, el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) reanudó las negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a estudios, servicios de streaming y productoras. en negociaciones de huelga.

Cuando se reanudaron las negociaciones con los escritores el mes pasado, su huelga terminó cinco días después, pero no se lograron avances similares con el sindicato de actores.

Los estudios abandonaron las conversaciones después de ver la propuesta más reciente de los actores el miércoles.

“Está claro que la brecha entre la AMPTP y el SAG-AFTRA es demasiado grande y las conversaciones ya no nos llevan en una dirección productiva”, dijo la AMPTP en un comunicado.

La propuesta SAG-AFTRA costaría a las empresas $800 millones adicionales al año y crearía “una carga económica insostenible”, según el comunicado.

En una carta a los miembros enviada la madrugada del jueves, SAG AFTRA dijo que esa cifra estaba sobreestimada en un 60%. El sindicato dijo que sus negociadores estaban “profundamente decepcionados” porque los estudios habían interrumpido las conversaciones.

“Hemos negociado con ellos de buena fe”, decía la carta, “a pesar de que la semana pasada presentaron una oferta que, sorprendentemente, valía menos de lo que proponían antes de que comenzara la huelga”.

Los actores han estado en huelga por cuestiones que incluyen aumentos en los salarios por la programación en streaming y el control del uso de sus imágenes generadas por inteligencia artificial.

La AMPTP insistió en que sus ofertas habían sido tan generosas como los acuerdos que pusieron fin a la huelga de escritores y otorgaron un nuevo contrato al gremio de directores a principios de este año.

Pero la carta del sindicato a los actores decía que las empresas “se niegan a proteger a los artistas para que no sean reemplazados por IA, se niegan a aumentar sus salarios para mantenerse al día con la inflación y se niegan a compartir una pequeña porción de los inmensos ingresos que SU trabajo les genera”.

Desde el principio, las conversaciones con los actores no tuvieron nada que ver con el impulso que provocó sesiones maratónicas de noches y fines de semana en la huelga de escritores y puso fin al paro laboral. Los actores y los estudios se habían tomado varios días de descanso después de reanudar la actividad, y no hubo informes de avances significativos a pesar de la participación directa de los jefes de estudios, incluidos Disney y Netflix, como lo hubo en la huelga de guionistas.

Sin embargo, los escritores tuvieron su propio comienzo en falso en las negociaciones. Un mes antes del éxito de las conversaciones, el intento inicial de reanudar las negociaciones terminó a los pocos días.

Los miembros del Writers Guild of America votaron casi por unanimidad para ratificar su nuevo contrato el lunes.

Sus líderes promocionaron que su acuerdo lograba la mayor parte de lo que habían buscado cuando se declararon en huelga casi cinco meses antes.

Declararon terminada su huelga y enviaron a los escritores a trabajar el 26 de septiembre.

Los programas de entrevistas nocturnos volvieron al aire en una semana, y pronto le seguirán otros programas, incluido “Saturday Night Live”.

Pero sin actores, la producción de programas y películas con guión permanecerá en pausa indefinidamente.