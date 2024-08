Al filo de la supervivencia se enfrentan al lunes de eliminación en La Isla: Desafío Extremo

En el reality de supervivencia más intenso de la televisión hispana, los participantes se enfrentarán en este lunes de eliminación, y con los nervios a flor de piel, los equipos lo dejarán todo y se enfrentarán al reto por la salvación.

El domingo en La Isla: Desafío Extremo se vivió un ambiente de tensión y conflictos. Los participantes lucharon por el poder del brazalete y enfrentaron el reto de los retos por la recompensa. Hubert fue confrontado por las Panteras, quienes lo acusaron de traición, creyendo que él les había clavado el puñal por la espalda.

Las águilas hablaron del trabajo que les costó dormir. Lo más duro en Playa Baja fue la mente, porque el cuerpo se adaptaba, pero la mente les jugaba en contra.

Natalia amaneció feliz en Playa Media, su espalda estaba mucho mejor. Adrián dijo que lo mejor fue la ducha.

Las panteras estaban muy felices por despertar en Playa Alta, durmieron muy bien y el desayuno estuvo increíble. Regina dijo que cada vez odiaba más a Adolfo, no lo soportaba y seguramente en algún momento pelearía con él porque le caía muy mal. Valeria opinó que parecía que Regina se había tomado esto personal.

Julián, de las águilas, comentó que anoche casi no pudo dormir, por su mente y por el dolor en su rodilla. Tuvo una operación hace poco y pensó que quizás sería mejor que se fuera para no afectar al equipo, pero ellos le dijeron que no, que eran un equipo y estaban allí para apoyarse, no querían que tirara la toalla.

Reto por el poder

Fue domingo de poder y empezaron compitiendo en un reto individual para obtener el poder del brazalete. Quien ganó este reto tuvo la oportunidad de salvar a cualquiera de los nominados del duelo de eliminación, que ocurrirá mañana. Un dato importante: no se podían salvar a sí mismos.

Chuy se convirtió en el ganador del reto por el poder y ganó el brazalete. Esto le dio el poder para salvar a un participante del duelo de eliminación que ocurrirá mañana.

José, Julia y Angélica, de las águilas, hablaron de que no entendían cómo Waka iba a salvar a Tony si ganaba. Entendieron que la estrategia del resto del equipo era salvar a alguno de ellos.

Los tiburones discutieron la estrategia de las panteras y el comentario de Hubert al decir que si ganaba quería salvar a Tony.

Awilda y Adolfo, de las panteras, pelearon con Waka porque sintieron que los iba a traicionar si ganaba. Alba le dijo a Waka que tenía que pensar antes de hablar. Le preguntaron si quería ser pantera o de qué equipo quería ser. Awilda comentó que en cualquier momento Waka les clavaría el puñal por la espalda.

Reto por la recompensa

Esta semana, compitieron por la oportunidad de vivir una experiencia tradicional, en la cual visitarían un hamám o baño turco. Allí recibirían un masaje relajante y aperitivos que complementarían el momento. La recompensa se la llevó el equipo que primero acumuló 4 puntos.

Las panteras se llevaron el triunfo y, por ello, obtuvieron el derecho a vivir la experiencia tradicional, que consistía en una visita a un hamám, incluyendo un masaje relajante y aperitivos. La recompensa de visitar el hamám, disfrutar del masaje y los aperitivos no fue para el equipo completo. Carlos tuvo que elegir, en ese momento, a tres de sus compañeros para que disfrutaran la recompensa con él. Los otros cuatro regresaron directamente a su territorio.

Carlos eligió a Awilda, Regina y Adolfo. Los demás se vieron molestos.

"Un poco desalentador", dice uno de los participantes.