Selena Gómez dijo sí: ¿Quién es el futuro esposo de la artista?

La cantante Selena Gómez anunció su compromiso con el rapero, productor musical, cantautor y DJ Benny Blanco, con quien sostiene una relación desde hace un año.

La cantante de "Who Says" y ex de Justin Bieber anunció la noticia a través de una publicación en Instagram en la que luce un anillo de diamantes.

"Para siempre comienza ahora…", dice la leyenda de la fotografía.

En ese mismo post, Blanco escribió: "Oye, espera… esa es mi esposa".

La pareja comenzó a salir en el verano de 2023 y se conocieron hace casi dos décadas, incluso colaboraron en la exitosa canción "I Can't Get Enough".

LA DOLOROSA CONFESIÓN SOBRE NO PODER TENER HIJOS

La actriz y cantante Selena Gomez reveló en una entrevista con Vanity Fair que no puede concebir hijos por sus problemas de salud, y dijo que no descarta adoptar o tenerlos mediante gestación subrogada.

"Nunca había dicho esto, pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo", expresa en la entrevista, publicada este lunes.

Gomez expresa que, aunque siempre había creído que tendría hijos biológicos, ahora está mentalmente en un lugar "mucho mejor" al saber que hay alternativas: "Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a recurrir a la maternidad subrogada o a la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí".

"No estoy segura de cómo escribir chistes sobre trasplantes de órganos se convirtió en algo (normal)", expresó la cantante en sus redes sociales.

Esto, dice, la hace estar muy agradecida por que existan otras salidas para las personas "que se mueren por ser madres": "Yo soy una de esas personas".

En este sentido, confiesa estar muy ilusionada "por cómo será" el viaje de la maternidad, y declara que, aunque no será su hijo biológico, "será mío. Será mi bebé".

En 2013, Gomez -ahora embarcada en la promoción de la película 'Emilia Pérez'- fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunitario ataque a los tejidos sanos, lo que puede causar inflamación y afectar a los órganos internos, recuerda la revista.

Para tratarla, tuvo que someterse a quimioterapia y, en 2017, recibir un trasplante de riñón.

Más allá de esta enfermedad, la cantante, de 32 años, también ha lidiado con ansiedad, ataques de pánico y depresión, y ha sido diagnosticada con trastorno bipolar.