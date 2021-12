Raphy Pina se desahoga: “El gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante”

PUERTO RICO - El productor musical Raphy Pina se expresó el miércoles a través de una transmisión en Instagram sobre el veredicto de culpabilidad en el Tribunal Federal.

Pina fue encontrado culpable por posesión de un arma de fuego modificada y por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta por un delito mayor.

“Hoy 12 jurados me encontraron culpable de un cargo de posesión de armas y un arma automática. Quiero que sepan, para que ustedes entiendan, que yo por muchos años he sido investigado como si yo fuera un narcotraficante, o un lavador de dinero, como si yo tuviera gangas, como si yo transportara droga de país en país, en aviones, en maletas. Mi gente, mirándolos a los ojos nunca, he tenido la necesidad de eso”, expresó.

“Han dicho que hasta lavo dinero en garajes. Mi gente, yo empleo personas en Puerto Rico, yo tengo garajes de gasolina y empleo personas y ayudo a personas. Yo nunca me he tenido que esconder, y por eso, para que ustedes entiendan, me estaban grabando”, agregó.

“Voy a buscar la forma de seguir defendiéndome. Esto es una batalla larga pero de no rendirse en la situación. Para mí es una victoria también pero, ¿sabes por qué?, porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas estas cosas legalmente y por el sudor de la frente”, continuó diciendo.

Por cada cargo, Pina enfrenta diez años de prisión. El productor musical adelantó que apelará a la determinación del Tribunal.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó 19 testigos y 159 piezas de evidencia, así como audios de llamadas telefónicas grabadas de Pina Nieves interceptados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Durante la deliberación, el reguetonero Daddy Yankee, y la esposa de Pina Niueves, la también reguetonera Natti Natasha estuvieron presentes.