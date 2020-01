Premios SAG: los ganadoresy la reunión de Brad Pitt y Jennifer Aniston

“Parasite” (“Parásitos”) infectó oficialmente esta temporada de premios. La película coreana de Bong Joon Ho se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo, posicionándose como una contendiente legítima para la favorita al Oscar “1917” el mes próximo.

El premio al mejor elenco para “Parasite”, que superó a producciones como “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) y “The Irishman” (“El irlandés”), resultó sorpresivo, pero sólo hasta cierto punto. La audiencia en el Shrine Auditorium en Los Ángeles celebró su victoria con una gran ovación.

Debido a que los actores comprenden el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, sus selecciones suelen servir como pronóstico de los podría suceder en los Premios de la Academia.

Pero los últimos dos años, la cinta ganadora del SAG al mejor elenco no terminó llevándose el Oscar a la mejor película: “Black Panther” (“Pantera Negra”) el año pasado y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”) en 2018. Y la favorita de este año “1917”, más aclamada por sus logros técnicos, no estaba nominada al premio del gremio de actores.

El sábado, “1917” recibió el máximo honor en los muy predictivos Premios del Sindicato de Productores, que en 21 de los últimos 30 años se alineado con la eventual ganadora del Oscar a mejor película.

Una reunión superó a cualquier otra en los Premios SAG el domingo, cuando Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron galardonados y celebraron sus respectivas victorias.

Pitt se encamina a obtener su primer Oscar por su papel de reparto en “Once Upon a Time ... in Hollywood”, y le sumó a su estatus de favorito el premio del gremio de actores. A lo largo de la temporada, sus discursos de aceptación han estado llenos de comentarios ingeniosos, y el domingo no decepcionó.

Pitt, quien dijo que estaba recuperándose de una gripe, miró su estatuilla y dijo: “Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder”.

“Seamos honestos, fue un papel difícil. Un tipo se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa”, bromeó Pitt. “Fue muy descabellado”. Los miembros de la audiencia rieron y aplaudieron, incluida Aniston, su exesposa.

Aniston más tarde recibió su propio premio, a mejor actriz en una serie de drama, por su trabajo en “The Morning Show” de Apple TV Plus. “¿¡Qué!?”, dijo al subir al escenario, quien terminó su discurso con un reconocimiento a su compañero de elenco en “Murder Mystery” (“Misterio a bordo”) Adam Sandler, cuya actuación en “Uncut Gems” (“Diamantes en bruto”) no ha sido casi recompensada esta temporada pese a que recibió grandes elogios de la crítica. “Tu interpretación es extraordinaria y tu magia es real. Te adoro”, dijo.

Entre bambalinas, Pitt escuchó el discurso de aceptación de Aniston. Luego que la actriz se retiró del escenario, se felicitaron calurosamente el uno al otro por sus primeras victorias individuales en los SAG.

Junto con Pitt, todos los favoritos al Oscar mantuvieron su ímpetu, incluidos Renee Zellweger por “Judy”, Joaquin Phoenix por “Joker” (“Guasón”) y Laura Dern por “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”).

Como se anticipaba, Phoenix se llevó el premio al mejor actor. Tras elogiar a cada uno de los nominados en la categoría, concluyó con un reconocimiento a su antecesor en el papel: “Estoy aquí parado sobre los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger”, expresó Phoenix sobre el difunto actor.

Dern también solidificó su estatus de favorita al Oscar a la mejor actriz de reparto con un Premio SAG. En su camino al escenario, abrazó a su padre, Bruce Dern, parte del elenco de “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

Phoebe Waller-Bridge sumó un SAG a su lista de honores tras haber recibido un Emmy y un Globo de Oro por “Fleabag”. Fue galardonada como mejor actriz en una serie de comedia.

“Todo esto ha sido realmente un sueño, y si me despierto mañana y descubro que fue sólo eso, entonces gracias”, dijo Waller-Bridge. “Ha sido el sueño más maravilloso”.

“The Marvelous Mrs. Maisel” también continuó su racha de victorias al ganar el premio al mejor elenco en una serie de comedia por segundo año consecutivo, además de mejor actor en una serie de comedia, para Tony Shalhoub. Pero al aceptar el honor al mejor elenco, la actriz Alex Borstein dijo conmocionada que ella había votado por “Fleabag”.

“Honestamente esto no tiene sentido”, dijo. “‘Fleabag’ es brillante”.

Robert De Niro recibió el premio a la trayectoria de manos de Leonardo DiCaprio que, al igual que él, ha protagonizado múltiples películas de Martin Scorsese. (Ambos aparecerán juntos en la próxima cinta de Scorsese, “Killers of the Flower Moon”). El actor de 76 años fue recibido con una ovación de pie.

De Niro, un feroz crítico de Donald Trump, se refirió al presidente en su discurso de aceptación.

“Existe el bien y existe el mal. Y existe el sentido común y existe el abuso de poder. Como ciudadano, tengo el mismo derecho que cualquier otra persona (un actor, un deportista, cualquier otro) de expresar mi opinión”, señaló. “Y si tengo una voz más fuerte debido a mi situación, voy a usarla cada vez que vea un abuso flagrante de poder”.

“Game of Thrones” terminó su octava y última temporada con victorias para Peter Dinklage como mejor actor en una serie de drama así como un premio para su elenco de dobles. “The Crown” se alzó con el premio al mejor elenco de una serie de drama. Y los dos protagonistas de “Fosse/Verdon” — Michelle Williams y Sam Rockwell — fueron reconocidos por su trabajo en la serie limitada.

La ceremonia de los Premios SAG, en su 26ta edición, se transmitió en vivo por las cadenas TNT y TBS.