En Shock: padre de Elon Musk anuncia segundo hijo con su propia hijastra

El padre de Elon Musk, Errol Musk, anunció la bienvenida de su segundo hijo no planificado con la hermanastra de Elon.

El hombre de 76 años reveló que él y su hijastra Jana Bezuidenhout, de 35 años, tuvieron una hija en 2019, luego de que tuvieran su primer hijo en el 2018.

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN TIENE MUSK CON HERMANASTRA DE SU HIJO?

El empresario de origen sudafricano no descartó estar con Bezuidenhout: “Ella está en sus 35 años y si todavía estoy por aquí, podría terminar conmigo”, insinuó Musk. Admitió ponerse “nervioso” cuando ve a sus hijos, sin embargo, lo suyo no son los cantos y juegos. Además, no descartó la idea de tener más hijos, de acuerdo con li que comentó en entrevista con The Sun “Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

Errol vio crecer a la niña, quien años después se convirtió en su pareja, luego de estar casado con la madre de Jana, Heide Bezuidenhout.

Jana convivió con Errol por unos 18 meses tras del nacimiento de Elliot Rush y presuntamente fue en ese periodo cuando volvió a quedar embarazada de él otra vez.

“ENLOQUECIÓ” ELON MUSK

Mientras Errol asegura que tiene una buena relación con su hijo, Elon, “enloqueció” cuando se enteró que su padre había tenido un hijo con su hermanastra, reporta Daily Mail.

El CEO de Tesla tildó a su padre como “un ser humano terrible” y dijo que “casi todas las cosas malas en las que podrías pensar, él las ha hecho” en entrevista con Rolling Stone.