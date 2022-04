“Me da miedo”: Maluma se encuentra con su figura de cera

MEDELLÍN, Colombia - El museo Madame Tussauds de Orlando develó este lunes en Medellín la figura de cera del artista colombiano Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma y considerado una de las figuras del género urbano más importantes del momento.

El cantante de 28 años eligió a su natal Medellín como el escenario para encontrarse cara a cara con su "doble", como llamó a la figura que lo inmortaliza y que hará parte de la colección del famoso museo de Orlando, en el centro de Florida.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

"He sido fanático de Madame Tussauds toda mi vida. He ido a los museos y me he tomado fotos con la mayoría de las figuras. Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar; es algo surreal que me hagan una figura de cera, que hagan otro Juan Luis, otro Maluma", expresó el emocionado artista durante el evento.

El intérprete de "Felices los 4" y "HAWÁI" aparece luciendo uno de sus atuendos favoritos: una chaqueta blanca cruzada de Versace y unos zapatos negros de Bottega Veneta, un look al que le combinó "un poco de calle" a través del corte de cabello, la barba, los aretes y un piercing.

"Me da miedo; los ojos son iguales", exclamó entre risas el artista en el evento conducido por Julio Castellanos, miembro del Madame Tussauds, quien aseguró que por primera vez el famoso museo presenta una de sus estatuas en Sudamérica.

Un equipo de 20 profesionales del estudio de Londres se dedicó por casi seis meses a recrear a Maluma en una estatua de cera, que estará exhibida por cuatro días en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en la víspera del concierto en su ciudad "Medallo en el Mapa" que dará el próximo sábado en el estadio Atanasio Girardot.

"Esto (la figura) para mí es un logro enorme. Es celebrar mis 10 años de carrera ahora que viene el concierto más importante de mi vida", afirmó el cantante, quien dijo sentirse "muy sorprendido" con su réplica, que en mayo empezará a ser exhibida en la sede del museo en Orlando, su hogar permanente.

Maluma se une así a algunas de las celebridades que ya han sido inmortalizadas por el museo de cera más grande del mundo, incluida Madonna, con quien actuó en los Billboard Music Awards de 2019.