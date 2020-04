Estreno de la película “In the Heights”, de Lin-Manuel Miranda, se pospone para 2021

La cinta "In the Heights", basada en el musical de Lin-Manuel Miranda, llegará a los cines en junio de 2021 después de que a finales de marzo se suspendiera su estreno previsto para junio de este año por la crisis global del coronavirus que mantiene cerradas las salas.

Así, el nuevo plan del estudio Warner Bros. para esta película es que desembarque en la gran pantalla el 18 de junio de 2021, prácticamente un año después de su primera fecha de lanzamiento, que era el 26 de junio de 2020.

"In the Heights" se encontrará el próximo año con una competencia inesperada pero que también ha sido confirmada: la de la secuela de "Venom", que bajo el título "Venom: Let There Be Carnage" se presentará el 25 de junio de 2021 en lugar del 2 de octubre de 2020.

Todos estos cambios en el calendario de estrenos forman parte de un interminable efecto dominó en Hollywood que, debido al cierre de las salas y el parón de todas las producciones por el coronavirus, ha llevado a numerosos retrasos en los lanzamientos de cine.

La lista de grandes proyectos que se han visto afectados por estos aplazamientos incluye películas como "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Mulan", "Black Widow", "Top Gun Maverick", "Wonder Woman 1984", "Soul", "Ghostbusters: Afterlife", "A Quiet Place Part II" o "The Batman".

La versión cinematográfica de "In the Heights" cuenta en su elenco con Lin-Manuel Miranda acompañado por Anthony Ramos, Rita Moreno, Melissa Barrera y Corey Hawkins, entre otros.

Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians", 2019) dirigió esta película con mucho sabor latino que se centra en las vidas y los dilemas de un grupo de hispanos en el barrio neoyorquino de Washington Heights.

"In the Heights" contaba en principio con el respaldo de The Weinstein Company, pero, tras el hundimiento de la compañía debido a las múltiples acusaciones de agresión sexual en contra del productor Harvey Weinstein (quien ya fue condenado este año), los derechos de "In the Heights" fueron adquiridos en mayo de 2018 por el estudio Warner Bros.