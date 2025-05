Cantante Prince Royce asegura que EEUU deporta “personas que son inocentes”

El popular músico estadounidense de ascendencia dominicana Prince Royce se mostró en Madrid preocupado por la situación que viven los latinoamericanos en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump empezó a aplicar su política de deportaciones, pero también dijo estar esperanzado porque "este momento difícil se va a superar".

Durante su visita a España, donde actuó en la gala de los Premios Platino, el 'príncipe de la bachata' -nacido en El Bronx de Nueva York en 1989 de padres dominicanos- aseguró que "definitivamente personas que son inocentes han sido deportadas de Estados Unidos", en una entrevista con EFE.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

"Creo que la discriminación hacia los latinos siempre ha existido -añadió-, aunque un poquito más hoy en día, pero también creo que es algo que vamos a superar y que el latino está aquí para quedarse".

En su opinión, "si los latinos nos mantenemos fuertes y unidos todo va a ir mejor" porque "en la vida hay altas y bajas", pero "en Estados Unidos la mayor parte del trabajo lo hacen los latinos" y "se van a quedar, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero".



Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Lamentó el cierre de la página web en español de la Casa Blanca

Royce, que se enorgullece de tener dos idiomas de nacimiento, el español y el inglés, y le gusta mezclarlos en su música, como hizo en su famosa versión de 'Stand by me', lamentó que la Casa Blanca haya cerrado la versión en español de su web.

No obstante, el artista recordó que en su ámbito, el de la música, el español está mejor que nunca porque los ritmos latinos "cada vez llegan a más lugares" y "ya no cantan en español solo los latinos, también lo hacen los angloparlantes".

"Creo que lo que rompió la barrera fue la colaboración de Justin Bieber con Luis Fonsi y Daddy Yankee en 'Despacito' -recuerda-. Eso abrió muchas puertas para la música latina. Desde entonces hemos visto que los artistas americanos continúan buscando colaborar con cantantes latinos y eso va a seguir".

En su actuación en la gala de los Premios Platino en Madrid, Prince Royce volvió a sus orígenes y -como ya hizo en su pionera versión de 'Stand by me'- reivindicó el 'spanglish' y entreveró idiomas en su interpretación de tres temas de su nuevo disco.

The Beatles y Elvis Presleys son algunos de los grandes del pop y del rock que Prince Royce lleva a su terreno y pasa por el filtro de la bachata en 'Eterno', un álbum que saldrá a la venta el 16 de mayo y cuyo primer anticipo, el single "How Deep Is Your Love", ya está en plataformas.

Además de esta versión caribeña de la mítica canción de Bee Gees, Prince Royce adelantó durante la reciente gala de los Premios Lo Nuestro un popurrí con versiones bachateras de temas inmortalizados por The Temptations y King Harvest como "My Girl" y "Dancing in the Moonlight".

Unas canciones con las que el estadounidense espera seguir aumentado su legión de seguidores, que en redes ya son más de 80 millones, y continuar acumulando escuchas en plataformas, donde ya atesora 14,000 millones.