Rapero DMX sigue luchando por su vida en hospital de NY tras sufrir infarto

NUEVA YORK - El rapero estadounidense DMX, quien ha sido nominado a los Grammy, sigue en condición crítica y se encuentra con soporte vital en un hospital de Nueva York luego de sufrir un ataque cardíaco.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, fue trasladado desde su casa de urgencia a un hospital de White Plains, en el condado de Westchester, alrededor de las 11:00 p. m. del viernes, dijo su abogado Murray Richman a nuestra cadena hermana NBC New York.

El hombre de 50 años tuvo que ser reanimado por personal médico en la unidad de cuidados críticos del hospital, dijo Richman a NBC News. "No se ve bien".

El sábado, el abogado señaló que DMX todavía estaba con soporte vital tras equivocarse al afirmar que el rapero había sido desconectado del soporte vital y estaba respirando por sí mismo.

Horas antes, las publicaciones TMZ y Variety informaron que el ataque cardíaco que sufrió DMX fue causado presuntamente por una sobredosis de drogas. Sin embargo, Richman no pudo verificar los informes de una sobredosis o lo que pudo haber causado al infarto.

TMZ informó que recibió una declaración de un representante de DMX que decía: “Anoche, Earl 'DMX' Simmons fue trasladado de urgencia al hospital después de colapsar en su casa. En este momento permanece en UCI en estado crítico. Earl ha sido un guerrero toda su vida. Esta situación representa otro camino que debe conquistar".

“La familia Simmons aprecia la abrumadora efusión de amor, aliento, apoyo y oraciones sinceras por Earl. Earl es alguien cuya vida y música han sido una fuente de inspiración y fortaleza para tantas personas en todo el mundo. Es reconfortante ver a sus fanáticos devolverle esa misma pasión y energía durante su momento de necesidad".

El oriundo de Nueva York fue noticia el verano pasado cuando apareció en una batalla de Verzuz en julio con Snoop Dogg.

Según los informes, también había estado trabajando en un nuevo álbum después de su liberación de la prisión por fraude fiscal. El rapero completó un período de 12 meses en prisión y fue liberado en enero de 2019.

DMX ha compartido sus luchas con la adición en el pasado. A fines de 2019, se dirigió a Instagram para anunciar que se registró nuevamente en rehabilitación y posteriormente canceló una serie de actuaciones.

La noticia de la condición del DMX se difundió a través de las redes sociales el sábado por la mañana, obteniendo un rápido apoyo de grandes de la industria de la música y el entretenimiento.

Missy Elliott escribió en Twitter "Orando por MDX y su familia", mientras el rapero Ja Rule también dio a conocer sus oraciones para el que considera como hermano.

Prayers for DMX and his family🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj — Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾Prayers up for my brother DMX... 😔 — Ja Rule (@jarule) April 3, 2021

DMX causó sensación en con el género de la música rap en 1998 con su primer álbum de estudio "It’s Dark and Hell is Hot", que debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum de ventas multiplatino se basó en varios éxitos, incluidos "Ruff Ryders’ Anthem", "Get At Me Dog" y "Stop Being Greedy".

El rapero tenía otros cuatro álbumes que encabezaban las listas de éxitos, incluidos: "…And Then There Was X", "Flesh of My Flesh, Blood of My Blood", "The Great Depression" y "Grand Champ". Ha lanzado siete álbumes y obtenido tres nominaciones al Grammy.

Junto con su carrera musical, DMX allanó su camino como actor. Protagonizó la película de 1998 "Belly" y apareció en "Romeo Must Die" un par de años después con Jet Li y la fallecida cantante Aaliyah. DMX y Aaliyah se unieron para la canción de la banda sonora de la película "Come Back in One Piece".

El rapero también protagonizó "Exit Wounds" con Steven Seagal y "Cradle 2 the Grave" con Li.