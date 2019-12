Hijo de Tommy Vásquez es su guardaespaldas

El actor colombiano Tommy Vásquez disfruta compartir y tomarse fotos con sus admiradores, pero alguien muy importante se opone a esto: su pequeño hijo Matías.

El intérprete de “Tijeras” en la serie de Telemundo, “El señor de los cielos”, contó que “Matías es por lo que yo vivo, es mi fuerza para hacer todo lo que hago todos los días, mi motivación”.

Vásquez explica que “para mí es bien bonito ese acercamiento que tengo con la gente, pero me ha costado un poco acercarme de repente, porque no estoy como muy acostumbrado a eso, y me pasa que por ejemplo cuando estoy con ‘Mati’, a él no le gusta que me tomen fotos, porque se pone muy celoso y se pone a llorar”.

“Si yo voy a tomarme una foto con una persona dura una hora llorando, entonces hay veces que la gente no entiende eso”, mencionó.

Y en plena entrevista con “Suelta la sopa”, el niño lo dejó muy claro: “¡Yo no lo dejo tomar fotos!”.

