Café italiano en el corazón de Pembroke Pines

De simple a refinado, tradicional a contemporáneo. Segafredo es el sabor de la verdadera experiencia de estilo de vida europeo.

Manteniéndonos fieles a nuestras raíces, nuestra cafetería ofrece una selección de panes artesanales y pasteles de inspiración europea horneados a diario. Un ambiente cálido y acogedor, ya sea que desee saborear un espresso, sumergirse en un buen libro o ponerse al día con amigos mientras disfruta de un desayuno saludable junto con nuestros vegetales frescos y jugos de frutas.La planta principal incluye un restaurante de servicio completo y un bar con asientos en el patio interior y al aire libre, lo que hace que nuestra ubicación sea verdaderamente única. Nuestro menú de menú y programa de bar de estilo europeo-mediterráneo respeta la tradición con un toque de modernidad.Con un equilibrio de luz natural durante el día y un ambiente más íntimo por la noche, música de DJ suave y puertas abiertas, las conversaciones pueden fluir cómodamente pero de forma privada, proporcionando una experiencia culinaria agradable y personal. Un auténtico horno de leña italiano es la pieza central de nuestro comedor principal, agregando un complemento especial y sabor a algunos de nuestros platos de autor.El brunch solo se sirve de 10:00 a 15:00 los domingos.

Este contenido ha sido creado en colaboración con The Shops at Pembroke Gardens. No refleja el trabajo o las opiniones de los trabajadores de Telemundo51. Para más información visite PembrokeGardens.com ó @shopsatpembrokegardens en Facebook.



