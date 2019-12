Expo de la Familia en Miami

Este contenido ha sido creado en colaboración con The Children's Trust. No refleja el trabajo o las opiniones de los trabajadores de Telemundo51. Para saber más sobre The Children's Trust haga clic aquí ó visite @thechildrenstrust en Facebook.





La Expo de la Familia del Children's Trust, es un festival de un día que se celebra en el Miami-Dade Fair & Expo Center. El evento cuenta con actividades y entretenimiento para toda la familia en un esfuerzo por proporcionar a los padres contacto directo con servicios sociales y de salud, así como oportunidades educativas. La Expo atrae a más de 15,000 visitantes al año.

Las actividades incluyen pintores de caritas, payasos, sancos, magos, narradores, artes y manualidades, casas de rebote, paredes de escalada, y actuaciones de música y danza. Las exposiciones cuentan con programas extraescolares y de enriquecimiento juvenil, educación nutricional, prevención de lesiones, programas para niños con necesidades especiales, información de registro pre-K, extensión KidCare, torneos de ajedrez, feria de libros, tenis y esgrima, demostraciones de artes marciales, apariencias de amados personajes de cuentos infantiles, unidades móviles que ofrecen servicios comunitarios y mucho más.

¡Los esperamos con toda la familia!





Día: Sábado 21 de octubre

Hora: 10am - 5pm