Happy Hour y Brunch con la mejor vista de Miami

Este contenido ha sido creado en colaboración con Casablanca Seafood Bar & Grill. No refleja el trabajo o las opiniones de los trabajadores de Telemundo51. Para más información ó para hacer su reservación visite CasablancaOnTheBay.com o @CasablancaOnTheBay en Facebook. También puede llamar al 305-371-4930 para atención inmediata.

El mejor restaurante de marisco de Miami, Casablanca On The Bay, en nuestra nueva ubicación, dentro del Grand Double Tree Hotel en el segundo piso con vista a la bella bahía Biscayne de Miami. Perfecto para una cita romántica o incluso una salida familiar. ¿Tienes un bote? No hay problema, navega con tu bote. La marina cuenta con estaciones de servicio de combustible completo, limpiadores de botes profesionales, alojamientos de acoplamiento a corto y largo plazo, y la capacidad para embarcaciones de hasta 110 pies.

Tenemos más de 20 años de experiencia en pesca comercial. La frescura de nuestro producto es la clave de nuestro éxito. Ofrecemos una variedad de deliciosos platos de mariscos locales e internacionales.

Además de nuestro delicioso menu y la mejor vista, en Casablanca On The Bay puedes disfrutar de especiales como: